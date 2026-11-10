Khánh Ly: 'Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh'

'Các bạn trẻ hãy cứ hát, đừng nghĩ, chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn', lời chia sẻ của danh ca Khánh Ly trở thành thông điệp đáng chú ý khi chương trình tuyển chọn trực tuyến và trao giải Hát cùng Trịnh – Viet Legacy Awards 2027 được giới thiệu.

Là một trong những giọng ca gắn bó sâu sắc với âm nhạc Trịnh Công Sơn suốt hơn nửa thế kỷ, Khánh Ly hiểu rằng, sức sống của những ca khúc này không chỉ đến từ người thể hiện, mà còn từ sự đồng cảm của người nghe. Với bà, âm nhạc trước hết là tình yêu và cảm xúc chân thành, không nhất thiết phải bắt đầu bằng khát vọng trở thành ca sĩ hay sự công nhận của công chúng. Chính từ trải nghiệm của mình, nữ danh ca mong muốn những người trẻ mạnh dạn cất tiếng hát, không tự đặt ra giới hạn bởi danh tiếng hay kỹ thuật biểu diễn.

Khánh Ly từng được cho là "nàng thơ" của Trịnh Công Sơn và rất thành công với nhiều tác phẩm của ông.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ gia đình cố nhạc sĩ. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của Trịnh Công Sơn cho biết, bà trân trọng tất cả những nghệ sĩ từng thể hiện ca khúc của anh mình, từ Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thanh Lam đến Mỹ Tâm, Tùng Dương, Uyên Linh và nhiều giọng hát khác. Bên cạnh những cách thể hiện quen thuộc, Trịnh Vĩnh Trinh cũng ghi nhận những thử nghiệm mới của các nghệ sĩ trẻ như Hà Lê hay Thể Thiên. Theo bà, việc đón nhận những thế hệ tiếp nối là điều cần thiết để âm nhạc Trịnh Công Sơn tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại: “Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc”.

Tâm nguyện của Trịnh Công Sơn khi viết những bản tình ca.

Nhiều lớp ca sĩ từng thể hiện nhạc Trịnh rất thành công.

Chương trình không giới hạn người tham gia ở ca sĩ chuyên nghiệp mà mở rộng cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Thí sinh có thể lựa chọn đơn ca, song ca, tốp ca, hát cùng nhạc cụ, ban nhạc hoặc kết hợp vũ đạo, kể chuyện và những hình thức trình diễn sáng tạo.

Ban tổ chức cho rằng, di sản âm nhạc cần được tiếp tục hát lên cùng nhịp thở hôm nay, thay vì chỉ được lưu giữ trong ký ức. Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc tuyển chọn sẽ trở thành không gian gặp gỡ của những người yêu nhạc Trịnh, từ sinh viên, những giọng ca không chuyên đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Vòng Khởi động diễn ra từ ngày 15/11 đến 31/12/2026, nhận video dự thi trực tuyến và lựa chọn 30 ứng viên. Vòng Dấu ấn diễn ra từ ngày 1/1 đến 28/2/2027, tiếp tục chọn ra 10 gương mặt xuất sắc vào Gala Chung kết ngày 4/4/2027 tại TP. HCM. Hai giải thưởng chính có giá trị 100 triệu đồng mỗi giải, gồm "Giọng hát hay nhạc Trịnh của năm" và "Giọng hát và biểu diễn sáng tạo nhạc Trịnh của năm" cùng nhiều giải thưởng phụ.

Không đặt nặng việc tìm kiếm một giọng hát hoàn hảo, Hát cùng Trịnh hướng đến những câu chuyện và cảm xúc cá nhân được gửi gắm qua âm nhạc. Bởi như lời nhắn của Trịnh Công Sơn, mỗi người đều có thể hát về cuộc tình, ký ức và những trải nghiệm của chính mình. Và có lẽ, cách để nhạc Trịnh tiếp tục sống cùng các thế hệ không nằm ở việc lặp lại những giọng ca đã thành danh, mà ở cơ hội để những tiếng hát mới được cất lên.