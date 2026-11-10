Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam, U45 làm nông dân tại nhà vườn 8.000m² ngoại ô HN

Phạm Phương Thảo (SN 1982) là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, “người đẹp xứ Nghệ” xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt với nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nhất được trao tặng danh hiệu cao quý này. Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, Phạm Phương Thảo còn khiến công chúng trầm trồ khi hé lộ cơ ngơi rộng tới 8.000m² tại ngoại ô Hà Nội. Không chỉ sở hữu khuôn viên xanh mướt, cảnh quan được quy hoạch công phu, nơi đây còn có không gian sống bề thế, sang trọng với từng góc nhỏ đều được nữ nghệ sĩ chăm chút kỹ lưỡng.

NSND Phạm Phương Thảo

Biệt phủ 8.000m² của gia đình nữ nghệ sĩ

NSND Phạm Phương Thảo sở hữu khu đất rộng khoảng 8.000m² tại Thạch Thất từ năm 2019, song thời điểm đó cô chưa có ý định sử dụng. Mãi đến khi dịch Covid-19 bùng phát, nữ nghệ sĩ mới quyết định cải tạo nơi đây thành không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, vừa để thư giãn, vừa tìm kiếm cảm hứng cho nghệ thuật. Trên khu đất rộng lớn, Phạm Phương Thảo lần lượt xây dựng điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và những con đường nhỏ, tất cả đều được thiết kế hài hòa với địa hình đồi núi tự nhiên. Bên cạnh việc hoàn thiện các công trình, cô còn trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh, giữ lại những bãi đá vốn có rồi bổ sung đất để phủ xanh cảnh quan. Nhờ vậy, cơ ngơi dần trở thành một khu vườn rộng lớn, xanh mướt và mang vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên.

Để có được không gian nghỉ dưỡng như hiện tại, gia đình nữ nghệ sĩ đã dành nhiều công sức và tâm huyết chăm chút từng góc nhỏ. Phạm Phương Thảo cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại đây, từ cuốc đất, trồng cây đến chăm sóc vườn tược. Không ngại những công việc chân tay vốn khá vất vả, cô còn hào hứng khi được tự mình vun xới đất đai, tận hưởng nhịp sống điền viên bình dị. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mà còn là chốn để hòa mình vào thiên nhiên và tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị.

Phạm Phương Thảo hào hứng tự tay cuốc đất, trồng cây, góp phần tô điểm cho khu vườn xanh mướt quanh cơ ngơi

Nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch hoa trái ngay trong khu vườn xanh mát của gia đình

Dàn hoa tường vy nở rực rỡ 1 góc vườn nhà

Điểm nhấn của cơ ngơi là khu vườn rộng lớn được tô điểm bởi những tiểu cảnh hòn non bộ, dòng suối nhỏ cùng hệ thống bậc thang uốn lượn men theo địa hình tự nhiên. Nổi bật trong khuôn viên còn có khu điện thờ được Phạm Phương Thảo hoàn thiện chỉ trong 100 ngày, mang vẻ đẹp bề thế nhưng vẫn trang nhã, hài hòa với cảnh quan đồi núi xung quanh. Nữ nghệ sĩ cũng bố trí một chòi nghỉ hình lục giác giữa khuôn viên, sở hữu tầm nhìn rộng mở ra khu vườn xanh mướt. Đây là góc thư giãn lý tưởng để ngồi thưởng trà, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành. Ngay cạnh chòi nghỉ là ngôi nhà 2 tầng với 8 phòng ngủ, có quy mô rộng rãi, sẵn sàng đón gia đình và người thân về nghỉ ngơi, sum họp.

Nữ nghệ sĩ dựng một hòn non bộ khổng lồ ngoài trời trong khuôn viên biệt phủ

Lối đi bậc thang trong biệt phủ

Chòi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp

Không gian sống bên trong biệt phủ rộng 8.000m² của NSND Phạm Phương Thảo cũng được đầu tư chỉn chu, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và sự cầu kỳ của gia chủ. Ngay khi bước vào, căn nhà gây ấn tượng với khoảng thông tầng cao rộng, hệ cửa lớn giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp các khu vực sinh hoạt. Từ tầng lửng nhìn xuống, tổng thể nội thất hiện lên nổi bật với hai gam đen - trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, thanh lịch nhưng không quá nặng nề. Điểm xuyết trong không gian là hàng loạt chi tiết bắt mắt như đèn chùm pha lê, cầu thang uốn cong mềm mại, những bức tranh nghệ thuật khổ lớn cùng các món đồ trang trí mang hơi hướng truyền thống. Sự kết hợp giữa đường nét kiến trúc hiện đại, nội thất cầu kỳ và những chi tiết gần gũi tạo nên một không gian vừa bề thế, quyền quý, vừa ấm cúng, thư thái.

Không gian sống sang trọng của gia đình NSND Phạm Phương Thảo

Từ hệ đèn chùm, cầu thang uốn lượn đến tranh nghệ thuật, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho căn nhà