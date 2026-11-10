Nam diễn viên đình đám SN 1974 giờ phải về quê bán rau, làm shipper

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, Cao Hổ hiện có cuộc sống khác xa thời kỳ nổi tiếng. Nam diễn viên Trung Quốc từng được khán giả nhớ đến qua vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ nay về quê trồng rau, livestream bán nông sản và làm thêm công việc giao đồ ăn.

Đầu năm 2024, một người hâm mộ tình cờ nhận ra Cao Hổ khi anh đang giao đồ ăn. Dù không còn hoạt động trong showbiz, nam diễn viên vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng người nhận ra mình. Trên mạng xã hội, anh cũng giới thiệu các loại rau củ do chính mình trồng và bán sản phẩm từ trang trại.

Theo những thông tin được chia sẻ, Cao Hổ từng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, đồng thời xây dựng một trang trại trồng rau tại Thâm Quyến. Anh sống trong căn nhà nhỏ ở khu vực này, dành phần lớn thời gian cho công việc làm nông. Nếu trước đây tên tuổi gắn với các bộ phim truyền hình ăn khách, hiện tại cuộc sống của anh xoay quanh ruộng vườn và những buổi livestream.

Những vai diễn từng đưa Cao Hổ lên hàng ngũ diễn viên được chú ý

Sinh năm 1974, Cao Hổ tốt nghiệp Học viện Hý kịch của Trung Quốc năm 1997. Sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi đảm nhận vai Hư Trúc trong bộ phim Thiên long bát bộ năm 2003. Nhân vật này giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, thậm chí được gọi là một trong những phiên bản Hư Trúc điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công đó, Cao Hổ tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp (2005), Bích huyết kiếm (2007) và Tuyết sơn phi hồ (2008). Anh cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, có giai đoạn được xem là gương mặt triển vọng của màn ảnh Trung Quốc.

Tuy nhiên, những biến cố liên tiếp sau đó đã khiến con đường nghệ thuật của nam diễn viên rẽ sang hướng khác.

Ba vụ việc khiến sự nghiệp liên tiếp lao dốc

Năm 2003, trong quá trình quay phim, sự cố liên quan đến hệ thống phanh xe khiến một nhân viên tổ ánh sáng bị thương và sau đó qua đời. Cao Hổ bị tạm giữ, nhận mức án một năm tù và phải bồi thường 300.000 NDT.

Đến năm 2012, một công nhân thi công tại biệt thự của nam diễn viên ở Bắc Kinh tiếp tục gặp tai nạn tử vong. Cao Hổ được cho là đã bồi thường 350.000 NDT cho gia đình nạn nhân.

Biến cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2014, khi anh bị giam giữ điều tra vì liên quan đến chất gây nghiện. Sau vụ việc, các đài truyền hình đưa Cao Hổ vào danh sách nghệ sĩ bị hạn chế xuất hiện. Những hợp đồng và nghĩa vụ bồi thường được cho là khiến anh phải đối mặt với khoản tiền lên tới 20 triệu NDT. Chuyện tình kéo dài 5 năm với Triệu Y Kỳ, Á hậu Hoa hậu Liên lục địa, cũng kết thúc trong giai đoạn này.

Từng có thời điểm Cao Hổ bày tỏ mong muốn quay lại diễn xuất, nhưng cơ hội không đến. Những bê bối trong quá khứ khiến con đường trở lại ngành giải trí của anh gặp nhiều trở ngại.

Ở hiện tại, nam diễn viên dường như đã lựa chọn cuộc sống ngoài showbiz. Anh tập trung vào trang trại, bán nông sản qua mạng và làm thêm công việc giao hàng. Cao Hổ cũng cho biết không còn ý định quay lại đóng phim.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)