Công ty Nước sạch Hà Nội thông báo quan trọng về lịch cắt nước trong 2 ngày liên tiếp

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM), đơn vị này sẽ tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn thành phố để thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy nước Tương Mai năm 2026.

Cụ thể, thời gian tạm ngừng cấp nước bắt đầu từ 22h ngày 10/11/2026 đến 14h ngày 11/11/2026, kéo dài khoảng 16 giờ. Việc gián đoạn cấp nước dự kiến ảnh hưởng đến một số tuyến phố và khu dân cư thuộc 3 phường Tương Mai, Bạch Mai và Kim Liên.

Trong đó, tại phường Tương Mai, các khu vực bị ảnh hưởng gồm một số khu vực thuộc phố Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Phố Vọng, Hoàng Mai, Trần Đại Nghĩa, Giáp Bát, Đại La, đường Giải Phóng (đoạn từ nút giao Kim Đồng đến nút giao Ngã Tư Vọng) và các khu vực lân cận.

Tại phường Bạch Mai, việc tạm ngừng cấp nước ảnh hưởng đến khu vực đường Giải Phóng, đoạn từ Ngã Tư Vọng đến hầm chui Kim Liên, cùng những khu vực lân cận. Trong khi đó, tại phường Kim Liên, khu vực phố Phương Mai và những khu vực lân cận cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

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Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết một số khu vực nằm ở cuối nguồn cấp nước hoặc có cốt địa hình cao có thể bị ảnh hưởng kéo dài hơn do thời gian cấp nước trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc dù kế hoạch bảo dưỡng dự kiến kết thúc vào 14h ngày 11/11, nguồn nước tại một số khu vực có thể chưa ổn định ngay tại thời điểm trên.

Trước tình hình này, HAWACOM đề nghị khách hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ động dự trữ và sử dụng nước sạch tiết kiệm trong thời gian tạm ngừng cấp nước.

Các gia đình cần làm gì khi nằm trong khu vực tạm ngừng cấp nước?

Việc tạm ngừng cấp nước trong nhiều giờ có thể gây bất tiện cho sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt đối với những gia đình đông thành viên, có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Vì vậy, các hộ dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng nên chuẩn bị từ sớm để hạn chế tình trạng thiếu nước đột ngột.

Trước hết, người dân cần chủ động dự trữ lượng nước sạch phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Trước thời điểm 22h ngày 10/11, các hộ dân nên kiểm tra lượng nước trong bồn chứa, bể chứa và chuẩn bị thêm nước cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nấu nướng, vệ sinh cá nhân.

Đối với nước dùng để uống hoặc chế biến thực phẩm, cần bảo quản trong các bình, can sạch có nắp đậy, tránh để nước tiếp xúc với bụi bẩn hoặc các nguồn gây ô nhiễm. Không nên sử dụng những vật dụng từng chứa hóa chất để đựng nước sinh hoạt.

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Bên cạnh đó, các gia đình nên sắp xếp lại những công việc cần sử dụng nhiều nước như giặt giũ, lau dọn nhà cửa trước khi nguồn cấp nước bị gián đoạn. Trong thời gian tạm ngừng cấp nước, cần ưu tiên sử dụng nước cho các nhu cầu thiết yếu, tránh lãng phí.

Một vấn đề khác cần lưu ý là hệ thống cấp nước trong nhà. Với những hộ gia đình sử dụng máy bơm tăng áp hoặc máy bơm cấp nước từ bể chứa, cần kiểm tra thiết bị và tránh để máy bơm hoạt động khi không có nước, nhất là các loại máy không có chức năng tự ngắt khi chạy khô.

Các vòi nước cũng cần được khóa cẩn thận sau khi sử dụng, hạn chế tình trạng nước chảy tràn khi hệ thống cấp nước hoạt động trở lại mà không có người trông coi.

Khi nguồn nước được khôi phục, người dân nên kiểm tra tình trạng nước trước khi sử dụng, đặc biệt là nước dùng để ăn uống. Nếu phát hiện nước có màu sắc, mùi hoặc dấu hiệu bất thường, cần liên hệ đơn vị cung cấp nước để được hướng dẫn, không nên sử dụng ngay cho mục đích ăn uống.

Ngoài ra, những gia đình ở khu vực cuối nguồn hoặc địa hình cao nên có phương án dự phòng trong trường hợp thời gian cấp nước trở lại kéo dài hơn dự kiến.

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Người dân có thể tra cứu lịch tạm ngừng cấp nước ở đâu?

Theo thông tin từ Công ty Nước sạch Hà Nội, để chủ động theo dõi kế hoạch tạm ngừng cấp nước, khách hàng có thể truy cập website chính thức của đơn vị tại địa chỉ: https://hawacom.vn/lich-tam-ngung-cap-nuoc.

Tại đây, người dân có thể tra cứu lịch tạm ngừng cấp nước theo khu vực và thời gian. Hệ thống cung cấp các trường thông tin như đơn vị kinh doanh nước sạch, phường/xã, khoảng thời gian cần tra cứu để khách hàng kiểm tra lịch liên quan đến khu vực sinh sống.

Ngoài ra, khi cần hỗ trợ hoặc tìm hiểu thêm về tình hình cấp nước, người dân có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 4600 của Công ty Nước sạch Hà Nội.

Việc chủ động theo dõi các thông báo chính thức sẽ giúp người dân nắm được thời gian tạm ngừng, khôi phục cấp nước, từ đó có kế hoạch sinh hoạt phù hợp.

Nguồn: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM)