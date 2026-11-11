Việt Nam vừa có thêm "viện dưỡng lão" công lập sáng đưa đi - chiều đón về: Tự nguyện đăng ký tham gia, ưu tiên người sống một mình, phục vụ 30 người mỗi ngày

Ngày 10/11, UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, thuộc Trạm Y tế phường Đồng Hới. Đây là một trong những mô hình chăm sóc người cao tuổi do chính quyền địa phương tổ chức, nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Theo thông tin từ địa phương, điểm chăm sóc được bố trí tại số 02 đường Lê Sỹ, phường Đồng Hới. Khác với những viện dưỡng lão nội trú thông thường, mô hình này hoạt động theo hình thức "sáng đến, chiều về". Người cao tuổi có thể tham gia sinh hoạt, được hỗ trợ chăm sóc trong ngày, sau đó trở về nhà cùng gia đình.

Hình ảnh tại lễ ra mắt Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị)

Đặc biệt, đối tượng tham gia là những người cao tuổi đang cư trú trên địa bàn phường, có nhu cầu và tự nguyện đăng ký. Trong đó, mô hình ưu tiên những người sống một mình, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu người chăm sóc ban ngày hoặc suy giảm khả năng tự chăm sóc đã được sàng lọc.

Điểm chăm sóc dự kiến vận hành qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, địa phương tập trung tạo không gian vui chơi, lắp đặt dụng cụ tập thể dục cơ bản, phục vụ khoảng 20–30 người cao tuổi mỗi ngày đến vận động, chơi thể thao và thư giãn.

Sang giai đoạn hai, mô hình dự kiến phát triển dịch vụ chăm sóc ban ngày chuyên sâu hơn, với quy mô khoảng 30–50 người/ngày. Cùng với đó là kế hoạch bổ sung trang thiết bị y tế, giường nghỉ và các điều kiện chăm sóc phù hợp để người cao tuổi cảm thấy thoải mái, gần gũi như ở nhà.

Đến đây, người cao tuổi được chăm sóc những gì?

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc tạo thêm nơi sinh hoạt cho người già mà còn kết hợp hoạt động chăm sóc sức khỏe với hỗ trợ tinh thần.

Theo nội dung triển khai tại Đồng Hới, người cao tuổi tham gia sẽ được hướng dẫn kiến thức phòng bệnh, nhận biết sớm những dấu hiệu nguy cơ sức khỏe, rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc và được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục nhẹ, dưỡng sinh, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao cũng được tổ chức phù hợp với thể trạng, nhu cầu của từng người. Việc tiếp nhận, điểm danh và bàn giao người cao tuổi được phối hợp với gia đình nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón.

Hình ảnh được chụp tại một cơ sở khác (Ảnh minh họa)

Theo Phương án số 5569/PA-UBND ngày 6/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian tham gia tại các điểm chăm sóc được dự kiến từ 7h30 đến 17h30, có thể điều chỉnh theo mùa và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đáng chú ý, mô hình này đã được quy định tại Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng là mô hình đặc thù thuộc trạm y tế cấp xã, thực hiện chăm sóc theo hình thức sáng đi tối về.

Tuy có thể được hình dung như một dạng "viện dưỡng lão" ban ngày, đây không phải cơ sở nuôi dưỡng tập trung và không thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh. Khi người cao tuổi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người phụ trách sẽ hướng dẫn chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Về chi phí, mô hình có nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Tuy nhiên, phương án của tỉnh cũng cho phép huy động đóng góp tự nguyện đối với một số nhu cầu như ăn trưa, nước uống hoặc dịch vụ chăm sóc nâng cao. Vì vậy, mức đóng góp cụ thể, nếu có, sẽ phụ thuộc vào quy định triển khai của từng điểm.

Ảnh Quảng Trị Online

Không chỉ Đồng Hới, hàng loạt điểm chăm sóc người cao tuổi sẽ được triển khai

Ngày 10/11, Quảng Trị triển khai đồng loạt 5 điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại các phường Đồng Hới, Ba Đồn, Đông Hà, Quảng Trị và xã Triệu Phong. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng của tỉnh.

Cụ thể, theo Phương án số 5569/PA-UBND, Quảng Trị đặt mục tiêu thành lập và duy trì hoạt động 18 điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày đến năm 2030. Địa phương dự kiến hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi điểm thành lập mới và 50 triệu đồng/năm cho mỗi điểm duy trì hoạt động.

Các điểm chăm sóc được ưu tiên bố trí tại trạm y tế, nhà văn hóa hoặc tận dụng những cơ sở nhà, đất sẵn có, qua đó tiết kiệm nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Một cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác ở Quảng Trị (Ảnh TT Chăm sóc người cao tuổi Lạc Hồng)

Tính đến tháng 6/2026, Quảng Trị có hơn 293.000 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 17,46% dân số. Trong bối cảnh dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết.

Tại lễ ra mắt mô hình ở phường Ba Đồn ngày 10/11, ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh các điểm chăm sóc cần trở thành "mái nhà thứ hai" của người cao tuổi, nơi các cụ được theo dõi sức khỏe, rèn luyện thể chất và giao lưu với cộng đồng.

Việc phát triển mô hình chăm sóc ban ngày được kỳ vọng không chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, giảm cảm giác cô đơn mà còn góp phần san sẻ áp lực chăm sóc với các gia đình. Người già vẫn được sống cùng con cháu, trong khi có thêm môi trường sinh hoạt an toàn, phù hợp ngay tại địa phương.