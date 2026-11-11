Bỏ 15 triệu bay sang Thái đu BIGBANG, fan Việt xem được 30 phút bị huỷ show: “Mình không mong hoàn tiền, mình mong được diễn lại”

Tối 8/11, concert D-2 thuộc tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG tại Bangkok, Thái Lan bất ngờ phải dừng lại khi chương trình mới diễn ra chưa được 1/3 thời lượng. Nguyên nhân được ban tổ chức đưa ra là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và khán giả.

Sự cố khiến hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt tại sân vận động không khỏi hụt hẫng. Đáng chú ý, trong số đó có không ít fan Việt đã bay sang Thái Lan, chuẩn bị vé máy bay, khách sạn và vé concert từ trước với mong muốn được gặp thần tượng.

Tối 8/11, concert D-2 thuộc tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, chương trình bất ngờ phải dừng lại giữa chừng khi thời tiết chuyển biến xấu.

Yến Ly (Hà Nội) là một trong những khán giả như vậy. Chia sẻ với chúng tôi, Yến Ly cho biết mình đã sang Thái Lan từ ngày diễn ra concert D-1, đi cùng một người bạn. Ngoài ra, chuyến bay của cô còn có rất nhiều người Việt khác cũng sang Bangkok với cùng mục đích.

Theo Yến Ly, cô và bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ thời điểm BIGBANG tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình. Khi không mua được vé tại Hà Nội, cả hai quyết định chuyển hướng sang Bangkok bởi thời điểm đó, vé xem đêm diễn D-2 vẫn còn.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, cô đã chi khoảng 15 triệu đồng, bao gồm vé concert, vé máy bay, khách sạn và các khoản ăn uống, đi lại. Cô cũng từng nhiều lần sang Thái Lan xem concert, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống chương trình bị huỷ ngay khi đang biểu diễn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kể lại khoảnh khắc concert gặp sự cố, Yến cho biết mọi chuyện diễn ra khá bất ngờ. Khi BIGBANG đang trình diễn ca khúc "If You", mưa lớn đột ngột trút xuống sân vận động. Khu vực sân khấu hứng chịu lượng nước mưa rất lớn, trong khi khán giả phía dưới vẫn cố gắng ngồi tại chỗ, che ô và mặc áo mưa để tiếp tục theo dõi.

Sau khi ca khúc kết thúc, đèn sân khấu tắt và không khí trở nên im lặng trong khoảng 5 phút. Tiếp đó, ban tổ chức thông báo tạm dừng chương trình, yêu cầu khán giả di chuyển khỏi vị trí ngồi để vào khu vực bên trong trú mưa.

"Thời điểm đó, mình đã nghe thông tin concert có thể bị huỷ trong các group chat của fan tham gia đêm diễn tại Bangkok. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán và khá lo lắng", Yến Ly kể.

Khoảng 10 phút sau, khi mưa tạm ngớt, ba thành viên BIGBANG xuất hiện trở lại trên sân khấu. Các nghệ sĩ chia sẻ bằng tiếng Hàn rằng họ rất tiếc vì điều kiện thực tế không cho phép chương trình tiếp tục, đồng thời cúi đầu xin lỗi khán giả. Ngay sau đó, ban tổ chức phát thông báo chính thức về việc huỷ đêm diễn.

Dù cơn mưa đã có lúc ngớt, nhiều khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối khi biết concert không thể tiếp tục. Theo Yến Ly, cô và nhiều người hâm mộ vẫn nán lại khán đài, vừa an ủi nhau, vừa hy vọng ban tổ chức có thể đưa ra phương án thay đổi lịch diễn hoặc thông tin cụ thể hơn về việc hoàn vé.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chỉ đến khi khu vực bên trong đã vãn người và không có thêm thông báo mới, nhóm của cô mới quyết định ra về. Trớ trêu thay, lúc này trời lại tiếp tục đổ mưa lớn, khiến hành trình trở về khách sạn của các fan trở nên vất vả hơn.

Về phương án xử lý sau sự cố, Yến Ly cho biết ngay trong đêm, ban tổ chức đã thông báo hoàn 100% tiền vé và các khoản phí cho khán giả mua vé qua kênh phân phối chính thức. Với trường hợp của cô, do thanh toán bằng thẻ tín dụng nên thủ tục hoàn tiền tương đối đơn giản, không cần thực hiện thêm nhiều bước phức tạp.

Tuy nhiên, điều khiến một số fan lo lắng lại nằm ở những trường hợp mua vé qua trung gian, nhận chuyển nhượng hoặc nhờ các đội gom vé đặt hộ. Bởi việc hoàn tiền thường phải thông qua chủ vé gốc, trong khi không phải giao dịch nào cũng có cam kết rõ ràng ngay từ đầu.

Trưởng nhóm G-Dragon rưng rưng trên sân khấu. Ảnh: FB

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Yến Ly cho biết có người nhận đặt vé hộ đã thông báo sẽ hoàn lại tiền vé cho khách, nhưng phần tiền chênh lệch và phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Điều này đồng nghĩa, dù được hoàn tiền vé theo chính sách của ban tổ chức, một số người hâm mộ vẫn có nguy cơ chịu thiệt phần chi phí phát sinh khi mua qua trung gian.

May mắn là sự cố không làm đảo lộn lịch trình cá nhân của Yến Ly. Cô vẫn trở về Việt Nam vào ngày hôm sau theo kế hoạch ban đầu. Dẫu vậy, điều cô mong chờ nhất lúc này không chỉ là khoản tiền vé được hoàn lại, mà còn là cơ hội để BIGBANG có thể tổ chức lại đêm diễn tại Thái Lan.

Với những người đã bỏ công sức, thời gian và một khoản chi phí không nhỏ để theo đuổi thần tượng ở nước ngoài, việc concert đột ngột khép lại chỉ sau khoảng 30 phút biểu diễn rõ ràng là trải nghiệm khó quên. Và có lẽ, điều khiến các fan tiếc nuối nhất vẫn là chuyến đi đã được chuẩn bị suốt nhiều tháng nhưng lại không có được cái kết trọn vẹn như mong đợi.