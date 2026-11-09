Động thái mới nhất của BIGBANG tại TP.HCM

Tối 9/11, trang chính thức của VPShow bất ngờ công bố COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY. Sau hai đêm concert thu hút khoảng 90.000 khán giả tại Hà Nội, BIGBANG tiếp tục mang đến một món quà đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam, lần này là tại TP.HCM.

BIGBANG sẽ tổ chức triển lãm kỷ niệm 20 năm tại TP.HCM

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng V.I.P. Bởi lẽ, COSMOS không đơn thuần là một triển lãm trưng bày hình ảnh, mà là dự án kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG được xây dựng bằng công nghệ truyền thông đa phương tiện, mở ra cơ hội để người hâm mộ nhìn lại hành trình của nhóm theo một cách thức hoàn toàn khác.

Trước đó, COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION từng được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 24/8 đến 27/9/2026. Triển lãm do YG Entertainment chủ trì, Creative MUT tổ chức, diễn ra tại K-Culture Station - Dududo Seoul, khu vực nằm giữa ga City Hall và Euljiro 1-ga. Không gian triển lãm có chiều dài khoảng 335 m, được chia thành 11 khu vực trải nghiệm, sử dụng các công nghệ như media art, projection mapping, hologram và thực tế ảo (VR).

Với chủ đề COSMOS - vũ trụ, triển lãm tái hiện hành trình 20 năm của BIGBANG thông qua âm nhạc, hình ảnh và những ký ức gắn liền với người hâm mộ. Khán giả có thể bước qua đường hầm truyền thông, khám phá kho tư liệu hình ảnh, thưởng thức các khu vực trực quan hóa âm thanh, trải nghiệm VR với những nội dung âm nhạc mới, tương tác cùng hình ảnh hologram của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Đặc biệt, những bức ảnh chưa từng công bố cùng các nội dung tương tác cho phép V.I.P trở thành một phần trong không gian triển lãm.

Điểm đáng chú ý của COSMOS nằm ở cách dự án kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của BIGBANG. Không chỉ tái hiện những dấu mốc trong sự nghiệp, triển lãm còn đưa người hâm mộ trở lại với những ký ức đã hình thành trong suốt hai thập kỷ, đồng thời mở ra những trải nghiệm mới bằng công nghệ. PĐây cũng là lý do thông tin triển lãm tại TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt sau khi cộng đồng V.I.P Việt Nam vừa trải qua hai đêm concert đáng nhớ tại Hà Nội.

Triển lãm của BIGBANG từng được tổ chức tại Seoul đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm

Ngày 24 và 25/10, BIGBANG tổ chức hai đêm diễn thuộc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện đánh dấu màn trở lại Việt Nam của G-Dragon, Taeyang và Daesung sau nhiều năm, đồng thời là một trong những điểm dừng thuộc chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm. Theo số liệu được công bố, hai đêm diễn thu hút khoảng 85.000-90.000 lượt khán giả, tạo nên biển lightstick vàng cùng những màn fanchant liên tục vang lên trên khán đài.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, concert tại Hà Nội còn ghi dấu bằng những tương tác gần gũi giữa BIGBANG và người hâm mộ Việt. G-Dragon xúc động khi nhắc đến hành trình 20 năm của nhóm và gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn đồng hành. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ biết đến biệt danh “Anh Long” do fan Việt đặt cho mình, sau đó trực tiếp giới thiệu bản thân bằng cái tên này trên sân khấu, cũng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi.

2 đêm diễn thu hút 90 nghìn khán giả ở Hà Nội

Đặc biệt, sau đêm diễn thứ hai, Daesung bày tỏ mong muốn chuẩn bị một hợp đồng cho concert tiếp theo tại Việt Nam. Taeyang cũng từng nói với khán giả rằng nếu đêm diễn thứ hai có sức nóng lớn hơn đêm đầu tiên, BIGBANG sẽ trở lại. Cả ba thành viên đều gửi lời hứa quay lại Việt Nam trong tương lai, khiến cộng đồng V.I.P không khỏi phấn khích.

Sau concert, các thành viên tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc tại Hà Nội trên mạng xã hội. Daesung đăng tải dòng trạng thái “Great time in Hanoi”, trong khi G-Dragon cũng liên tục cập nhật hình ảnh và bày tỏ sự yêu mến dành cho khán giả Việt Nam. Những động thái này càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để chờ đợi các hoạt động tiếp theo của BIGBANG tại Việt Nam.

Hai đêm concert tại Hà Nội vừa khép lại, việc VPShow công bố triển lãm COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY được xem là động thái đáng chú ý. Nếu concert mang đến cơ hội trực tiếp gặp gỡ thần tượng, triển lãm sẽ mở ra một không gian để người hâm mộ tiếp tục sống cùng những ký ức, âm nhạc và dấu mốc đã làm nên BIGBANG trong suốt 20 năm.

BIGBANG liên tục thể hiện sự yêu thích với Việt Nam và gắn kết cùng VVIPs

Hiện phía VPShow mới công bố thông tin về triển lãm tại TP.HCM. Thời gian tổ chức, địa điểm cụ thể và các nội dung trải nghiệm tại Việt Nam vẫn đang được người hâm mộ chờ đợi. Tuy nhiên, sau lời hứa trở lại của BIGBANG, thông tin này đã đủ khiến cộng đồng V.I.P thêm kỳ vọng vào hành trình kỷ niệm 20 năm của nhóm tại Việt Nam sẽ tiếp diễn.