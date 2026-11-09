Không ai yêu vợ như Mark Zuckerberg

Tự tay chế tạo món quà đặc biệt, chỉ mong vợ có một giấc ngủ ngon

Nếu phải chọn một trong những hành động thể hiện tình yêu của Mark Zuckerberg dành cho Priscilla Chan, có lẽ chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên tủ đầu giường là câu chuyện đáng nhớ nhất.

Tháng 4/2019, nhà sáng lập Facebook khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ phát minh đặc biệt dành cho vợ. Đó là một thiết bị có tên "Sleep Box", được ông tự tay chế tạo để giúp Priscilla ngủ ngon hơn.

Chiếc hộp gỗ Mark Zuckerberg làm tặng vợ giúp cô ngủ ngon hơn

Ý tưởng xuất phát từ một vấn đề rất quen thuộc trong các gia đình có con nhỏ. Sau khi sinh hai cô con gái Max và August, Priscilla thường tỉnh giấc giữa đêm để kiểm tra điện thoại, xem đã đến giờ các con thức dậy hay chưa. Tuy nhiên, việc nhìn thấy thời gian lại khiến cô căng thẳng, khó ngủ trở lại vì liên tục tính toán còn bao lâu nữa sẽ phải thức dậy.

Zuckerberg đã tìm cách giải quyết điều đó bằng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thiết bị được đặt cạnh giường, phát ra ánh sáng rất nhẹ trong khoảng 6-7 giờ sáng, thời điểm hai cô con gái thường thức giấc. Nếu nhìn thấy ánh sáng, Priscilla biết đã đến lúc một trong hai vợ chồng nên dậy kiểm tra các con. Nếu chiếc hộp vẫn tối, cô có thể yên tâm ngủ tiếp mà không cần cầm điện thoại xem giờ.

Sẵn sàng làm trò để vợ bật cười

Nếu chiếc hộp gỗ cho thấy sự quan tâm âm thầm, những màn gây bất ngờ của Zuckerberg lại thể hiện một khía cạnh khá hài hước trong cuộc hôn nhân của hai người.

Tháng 2/2025, Priscilla Chan bước sang tuổi 40. Trong bữa tiệc sinh nhật của vợ, Zuckerberg đã có màn xuất hiện khiến khách mời bất ngờ.

Mark Zuckerberg hóa thân thành ca sĩ Benson Boone trong tiệc sinh nhật 40 tuổi của vợ

Ban đầu, ông bước lên sân khấu trong bộ tuxedo lịch lãm. Nhưng chỉ ít phút sau, với sự trợ giúp của hai người khác, Zuckerberg cởi bỏ lớp trang phục bên ngoài, để lộ bộ jumpsuit xanh lấp lánh bó sát cơ thể, giống bộ đồ ca sĩ Benson Boone từng mặc khi biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2025.

Không dừng lại ở màn hóa trang, ông còn nhảy lên đàn piano, cầm micro và biểu diễn trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Priscilla đứng phía dưới không giấu được sự thích thú trước màn trình diễn có phần nghịch ngợm của chồng.

Đăng tải video lên Instagram ngày 28/2/2025, Zuckerberg viết: "Your wife only turns 40 once!" (Vợ bạn chỉ bước sang tuổi 40 một lần!). Ông còn gửi lời cảm ơn Benson Boone vì bộ trang phục và ca khúc mới.

Một lần khác, vào tháng 11/2023, Zuckerberg khiến nhiều người chú ý khi kỷ niệm 20 năm ngày hẹn hò với vợ bằng cách tái hiện buổi hẹn đầu tiên của hai người.

Priscilla vỡ òa hạnh phúc với màn trình diễn của chồng

Chuyện tình của họ bắt đầu năm 2003 tại Đại học Harvard. Khi ấy, Zuckerberg là sinh viên năm thứ hai, còn Priscilla đang học năm nhất. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc chia tay do bạn bè tổ chức, trong lúc cùng xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh.

Zuckerberg từng kể rằng bạn bè tổ chức bữa tiệc vì nghĩ ông sắp bị đuổi học. Khi gặp Priscilla, ông đã chủ động ngỏ lời hẹn hò và còn nói đùa rằng hai người cần đi chơi sớm vì có thể ông chỉ còn vài ngày ở trường.

Hai thập kỷ sau, ông nhắc lại câu chuyện ấy trên mạng xã hội, đồng thời đưa vợ trở lại địa điểm hẹn hò đầu tiên: Pinocchio's Pizza ở Cambridge, bang Massachusetts. Lần này, họ tái hiện không gian buổi hẹn ngay tại ngôi nhà ở California.

Zuckerberg viết rằng 20 năm qua là một hành trình đáng nhớ: từ buổi hẹn đầu tiên, việc thành lập Facebook, kết hôn cho đến khi có ba cô con gái. Priscilla cũng chia sẻ rằng chồng vẫn khiến cô bật cười mỗi ngày và cả hai chưa bao giờ thiếu những cuộc phiêu lưu thú vị.

Tự thiết kế nhẫn cưới, luôn dành những dấu mốc đặc biệt cho vợ

Sự lãng mạn của Zuckerberg còn thể hiện từ ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Tháng 5/2012, ngay sau khi Facebook thực hiện IPO, Zuckerberg và Priscilla tổ chức đám cưới riêng tư tại sân sau ngôi nhà ở Palo Alto, California. Điều thú vị là khách mời ban đầu tưởng rằng họ đến dự tiệc mừng Priscilla tốt nghiệp trường y. Không nhiều người biết đó thực chất là lễ cưới của cặp đôi.

Đám cưới có quy mô nhỏ với chưa đến 100 khách. Thay vì lựa chọn một buổi lễ xa hoa, hai người tổ chức ngay tại nhà. Đặc biệt, Zuckerberg tự thiết kế nhẫn cưới cho vợ. Chiếc nhẫn có thiết kế đơn giản với một viên ruby, và Priscilla chỉ nhìn thấy món quà này trong ngày cưới.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan đã bên nhau hơn hai thập kỷ

Sau khi kết hôn, Zuckerberg cũng cho thấy ông luôn coi trọng những dịp kỷ niệm của hai người. Trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào năm 2017, ông tiết lộ mình luôn cố gắng tổ chức một chuyến đi đặc biệt vào mỗi dịp như vậy. Hai người từng kỷ niệm ở Nhật Bản, Pháp và một vùng nông thôn tại bang Maine, Mỹ.

Zuckerberg từng chia sẻ một điều ông học được từ hôn nhân: cùng nhau khám phá thế giới sẽ ngày càng thú vị hơn theo thời gian.

Hiện tại, Zuckerberg và Priscilla có ba con gái là Maxima, August và Aurelia. Họ cũng cùng xây dựng Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục và nghiên cứu y học.

Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, Zuckerberg vẫn thường xuyên dành cho vợ những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Có lẽ, bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này đều mong muốn có một Mark Zuckerberg trong đời.

Theo Straits Times, People