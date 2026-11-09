Chưa đầy 2 tháng tham gia đầu tư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã đón tin vui từ trường đại học 18 năm tuổi

Chưa đầy 2 tháng kể từ khi Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo công bố đầu tư, đồng hành cùng trường Đại học Victoria Hòa Bình (tiền thân là trường đại học Hoà Bình), ngôi trường này đã ghi nhận thành tích mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học khi giành giải Nhì tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Cụ thể ngày 7/11, trường Đại học Victoria Hòa Bình thông tin nhóm sinh viên của trường xuất sắc giành giải Nhì tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Victoria Hòa Bình đoạt giải nhì tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2026. Ảnh: Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Đề tài đạt giải có tên: "Nghiên cứu khả năng gây kích ứng da và tác dụng chống viêm giảm đau của chế phẩm HG-C trên thực nghiệm dùng trong điều trị viêm da cơ địa".

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài gồm Lò Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Thị Thanh Hiền. Giảng viên hướng dẫn là PGS.TS Hoàng Minh Chung và BS. Trần Hoàng Linh.

Theo nhà trường, đề tài được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ hàm lượng khoa học, tính cấp thiết và tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng. Kết quả này cũng cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường đang có những bước tiến đáng chú ý.

Đáng chú ý, giải thưởng được công bố trong bối cảnh Đại học Victoria Hòa Bình vừa bước vào một giai đoạn phát triển mới sau khi có sự đồng hành của Tập đoàn Sovico.

Trước đó, ngày 25/9, tại Hà Nội, trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên thành trường Đại học Victoria Hòa Bình, sau 18 năm thành lập. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự thay đổi trong định hướng phát triển của trường, với sự tham gia đồng hành của hệ sinh thái Sovico.

Tại đây, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết bà đã đồng hành, hỗ trợ nhà trường từ những ngày đầu thành lập. Trong giai đoạn phát triển mới, Sovico sẽ tiếp tục chung tay xây dựng trường thành không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo, kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành cùng trường Đại học Victoria Hòa Bình trong kỷ nguyên mới với tư cách là Nhà bảo trợ chiến lược. Ảnh: Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico cũng được định hướng mở rộng cơ hội để sinh viên học tập, thực hành và làm việc trong nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính - ngân hàng, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, y tế và giáo dục.

Hiện trường có khoảng 8.000 sinh viên cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026-2027, trường đón 1.800 tân sinh viên.

Theo báo cáo thường niên được công bố, tính đến tháng 7/2026, nhà trường ghi nhận doanh thu hơn 191 tỷ đồng. Trong đó, khoản chi trả lương cho cán bộ, giảng viên đạt hơn 148 tỷ đồng. Đội ngũ giảng viên toàn thời gian của trường có 114 người mang học hàm, học vị Tiến sĩ, Phó giáo sư và Giáo sư.



