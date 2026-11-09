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Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới từ công an

| | Sống

Người dùng nên lưu ý xác thực tài khoản với VNeID đảm bảo thời hạn theo quy định mới.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện các giao dịch điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP với nhiều quy định mới về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định có những nội dung đáng chú ý liên quan đến việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài; quản lý, cập nhật thông tin định danh; liên kết tài khoản trên các nền tảng số với VNeID; khai thác, sử dụng giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng VNeID và chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để giúp người dân nắm bắt kịp thời các quy định mới, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời khai thác hiệu quả những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 320/2026/NĐ-CP.

Mỗi người dân hãy chủ động tìm hiểu, cập nhật và thực hiện đúng quy định; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và thuận tiện.

Đáng chú ý, quy định đặt ra thời hạn khác nhau đối với từng nhóm tài khoản. Cụ thể, các tài khoản được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết với VNeID trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản ngân hàng được áp dụng thời hạn dài hơn, đến hết ngày 30/6/2027. 

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam cũng nằm trong diện phải thực hiện xác thực theo quy định mới.

Tài khoản phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và các dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết với VNeID trước khi sử dụng, nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện. 

(Theo Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới từ công an - Ảnh 2.Công an thông báo tới người nhận tin nhắn Zalo có 3 chữ sau

Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính, UBND xã để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Duy Ánh

Việt Nam hàng ngày

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