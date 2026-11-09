Nữ sinh Olympia 6 lần đăng ký mới được lên sóng, vừa thi đã lập liền 2 kỷ lục

Trong cuộc thi tuần 1, quý IV, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng ngày 27/6/2021, Đỗ Hồng Liên là một trong bốn thí sinh tranh tài cùng Trương Công Minh (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Võ Quốc Thịnh (THPT Trần Văn Thời, Cà Mau) và Phan Thị Thu Huyền (THPT Thái Hòa, Nghệ An).

Trước khi bước vào phần thi đầu tiên, Hồng Liên chia sẻ một chi tiết khiến nhiều khán giả chú ý: cô từng phải nộp tới 6 bản đăng ký ở các đợt khác nhau mới có cơ hội trở thành người chơi chính thức của chương trình. Sau nhiều lần chờ đợi, nữ sinh cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu mà mình mong muốn.

Và Hồng Liên đã không bỏ lỡ cơ hội ấy. Ngay ở phần thi Khởi động, nữ sinh Hà Nội thể hiện tốc độ phản xạ đáng chú ý khi giành tới 150 điểm. Thành tích này giúp cô san bằng kỷ lục điểm số cao nhất ở phần thi Khởi động do Nguyễn Thiện Hải An xác lập trước đó trong cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý III Olympia năm thứ 21.

Hồng Liên từng lập kỷ lục trong cuộc thi tuần 1, quý IV năm 2021

Không chỉ ghi điểm nhờ vốn kiến thức rộng, Hồng Liên còn khiến người xem ấn tượng bởi sự nhanh nhạy. Có những câu hỏi, cô đưa ra đáp án khi MC còn chưa đọc hết nội dung. Với 150 điểm sau phần thi đầu tiên, nữ sinh THPT Mê Linh tạo được lợi thế đáng kể trước các đối thủ.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Hồng Liên tiếp tục cho thấy khả năng nắm bắt gợi ý nhanh chóng. Sau khi hai hàng ngang được mở ra, cô bấm chuông xin trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác là “Gió Lào”. Kết thúc phần thi này, số điểm của Hồng Liên tăng lên 220, trong khi ba thí sinh còn lại lần lượt có 90, 90 và 30 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, nữ sinh tiếp tục duy trì phong độ khi trả lời chính xác cả 4 câu hỏi, nâng tổng điểm lên 350. Khoảng cách giữa Hồng Liên và người đứng thứ hai lúc này đã lên tới 150 điểm.

Ở phần Về đích, Hồng Liên lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 10 - 20 - 20 điểm và đặt Ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Cô trả lời đúng hai câu hỏi đầu, nhưng chưa thể chinh phục câu cuối bằng tiếng Anh. Dù vậy, với lợi thế điểm số đã tạo dựng từ những vòng trước, nữ sinh vẫn kết thúc phần thi với 390 điểm và giành vòng nguyệt quế.

Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần 1 quý IV năm 2021 (Ảnh: VTV)

Đây cũng là cột mốc thứ hai giúp Hồng Liên ghi dấu ấn trong lịch sử chương trình. Với 390 điểm, cô trở thành nữ thí sinh có điểm chung cuộc cao nhất trong 21 năm phát sóng Đường lên đỉnh Olympia tính đến thời điểm đó, vượt qua thành tích 360 điểm của Lê Vũ Quỳnh Hương trước đó.

Như vậy, chỉ trong lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình, Hồng Liên đã cùng lúc chạm tới hai cột mốc đáng nhớ: san bằng kỷ lục điểm Khởi động với 150 điểm và trở thành nữ thí sinh có tổng điểm cao nhất lịch sử chương trình tại thời điểm năm 2021.

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