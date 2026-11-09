Kiệt tác bonsai khủng 300 tuổi ôm trọn khối đá bên đầm Cầu Hai

Ẩn dưới bộ rễ đồ sộ của cây đa là ngôi miếu cổ được người dân xây dựng cách đây khoảng 120 năm để thờ Bà Thủy. Ngôi miếu nhỏ nép mình trong vòng tay của cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa linh thiêng. Đây cũng là nơi người dân gửi gắm ước vọng bình an, mưa thuận gió hòa và những chuyến ra đầm đánh bắt cá tôm thuận lợi.