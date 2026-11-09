Tỷ phú từng uống bia vỉa hè ở Hà Nội vừa thừa nhận ngoại tình, tài sản bốc hơi 300.000 tỷ đồng

Ngày 8/11, Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA, gây xôn xao khi gửi thư tới toàn thể nhân viên tập đoàn, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến cô ấy và các con bị tổn thương. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi", ông Huang viết trong bức thư được truyền thông Mỹ công bố.

Vị tỷ phú cho biết gia đình luôn dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ, nhưng bản thân đã khiến những người thân yêu thất vọng. Ông nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời hy vọng có thể hàn gắn gia đình và lấy lại niềm tin của vợ, các con.

Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ được nhắc đến trong vụ việc là Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed International, doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, Jensen Huang không nêu danh tính người phụ nữ trong thư xin lỗi.

Hội đồng quản trị NVIDIA đã mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến những thông tin về mối quan hệ cá nhân của CEO. Tập đoàn khẳng định Jensen Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí điều hành trong thời gian điều tra.

Sự việc thu hút sự chú ý bởi Jensen Huang hiện là một trong những người giàu nhất hành tinh. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ngày 8/11, ông sở hữu khoảng 162,2 tỷ USD, tương đương hơn 4,2 triệu tỷ đồng, đứng thứ 8 thế giới.

Chỉ vài ngày trước, ngày 5/11, tài sản của ông đã giảm gần 12 tỷ USD, tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng, trong một phiên giao dịch khi cổ phiếu NVIDIA lao dốc. Theo Forbes, mức giảm khiến ông có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Jensen Huang sinh năm 1963, là một trong ba nhà sáng lập NVIDIA năm 1993. Từ một công ty sản xuất chip đồ họa, NVIDIA đã phát triển thành tập đoàn công nghệ giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phần lớn tài sản của ông Huang đến từ cổ phần tại doanh nghiệp này.

Tại Việt Nam, Jensen Huang từng gây chú ý với hình ảnh giản dị trong hai chuyến thăm vào tháng 12/2023 và tháng 12/2024. Trong chuyến thăm đầu tiên, ông mặc áo phông, quần jeans, ngồi ghế nhựa tại một quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, thưởng thức ốc và uống bia cùng đồng nghiệp.

Vị tỷ phú còn ghé ăn phở trên phố Hàng Nón, uống cà phê trứng tại Cafe Giảng và vui vẻ chụp ảnh cùng người dân. Những hình ảnh này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ông cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Việt Nam trở thành "ngôi nhà thứ hai" của NVIDIA.

Về đời tư, Jensen Huang và vợ là bà Lori Huang, tên thời con gái Lori Mills, gặp nhau khi cùng học ngành kỹ thuật tại Đại học bang Oregon, Mỹ. Khi đó, Jensen mới 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi.

Ông từng kể đã chủ động làm quen với Lori bằng cách đề nghị giúp cô làm bài tập. Để gây ấn tượng với bạn gái, Jensen Huang còn hứa sẽ trở thành CEO trước tuổi 30. Năm 1993, ông thành lập NVIDIA khi tròn 30 tuổi.

Hai người kết hôn năm 1985 và có hai người con là Spencer và Madison, hiện đều làm việc tại NVIDIA. Bà Lori đã đồng hành cùng chồng từ trước khi ông khởi nghiệp và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tài trợ giáo dục.

Sau hơn 40 năm chung sống, lời thú nhận ngoại tình của Jensen Huang khiến cuộc hôn nhân lâu năm này trở thành tâm điểm chú ý. Trong thư gửi nhân viên, ông thừa nhận lời xin lỗi không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra và mong một ngày nào đó lấy lại được niềm tin của gia đình.