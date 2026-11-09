Mua lại Ferroli ASEAN, Haier gia tăng sức ép cạnh tranh ngành gia dụng tại Việt Nam

Ngày 23/10/2026, Haier Smart Home hoàn tất giao dịch mua lại 100% cổ phần Ferroli ASEAN. Thương vụ đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển các giải pháp Không khí và Nước thông minh tại Đông Nam Á, đồng thời phản ánh sức hút của thị trường Việt Nam đối với các hoạt động mua bán, sáp nhập trong ngành gia dụng.

M&A - chiến lược mở rộng thị trường

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với áp lực cạnh tranh, biến động chi phí và yêu cầu tối ưu chuỗi cung ứng, M&A ngày càng trở thành công cụ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thay vì đầu tư xây dựng hệ thống kinh doanh từ đầu, việc mua lại doanh nghiệp đã có nền tảng giúp bên mua nhanh chóng tiếp cận thương hiệu, khách hàng và mạng lưới phân phối.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Haier tham quan nhà máy Ferroli Asean

Việt Nam được Haier đánh giá là một trong những thị trường thiết bị gia dụng phát triển nhanh tại Đông Nam Á. Trong đó, Ferroli ASEAN là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường máy nước nóng điện, sở hữu hệ thống sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc.

Việc tiếp quản doanh nghiệp này giúp Haier kết hợp năng lực công nghệ, nghiên cứu phát triển và chuỗi cung ứng toàn cầu với kinh nghiệm vận hành bản địa của Ferroli ASEAN.Đây cũng là biểu hiện của xu hướng các tập đoàn đa quốc gia sử dụng M&A để củng cố vị thế tại những thị trường có tiềm năng tăng trưởng.

Mở rộng hệ sinh thái, gia tăng sức ép cạnh tranh

Sau thương vụ, Haier định hướng mở rộng danh mục từ máy nóng lạnh đơn thuần sang Hệ giải pháp tổng thể về Không khí & Nguồn nước bao gồm bình nóng lạnh, máy lọc nước, điều hòa không khí, tiến tới cung cấp các gói giải pháp không gian sống toàn diện

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch của ngành gia dụng từ cạnh tranh từng sản phẩm sang xây dựng hệ sinh thái. Việc đa dạng hóa danh mục giúp doanh nghiệp mở rộng khách hàng, gia tăng khả năng bán chéo và nâng cao hiệu quả dịch vụ hậu mãi.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Haier tham quan nhà máy Ferroli Asean

Đối với thị trường Việt Nam, sự kết hợp giữa công nghệ, quy mô sản xuất và mạng lưới phân phối của Haier có thể tạo thêm sức ép lên các doanh nghiệp cùng ngành. Cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở giá bán mà còn mở rộng sang chất lượng sản phẩm, công nghệ, tiết kiệm năng lượng và trải nghiệm khách hàng.

Theo đại diện Haier, trong ba năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tạo bước đột phá chiến lược cho Ferroli ASEAN tại thị trường Việt Nam, hướng tới vị trí TOP 1.. Đây là mục tiêu được công bố, cho thấy tham vọng mở rộng đáng kể sau M&A.

Ông Huang Xiaowu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Đầu tư và Phát triển Haier Smart Home.

Tuy nhiên, hiệu quả thương vụ còn phụ thuộc vào khả năng tích hợp hoạt động, duy trì hệ thống phân phối và thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng. Sự gia tăng quy mô của các tập đoàn quốc tế cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, duy trì đa dạng lựa chọn trên thị trường.

Việt Nam trong chiến lược khu vực

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, thương vụ Haier - Ferroli ASEAN cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và phân phối khu vực.

Haier dự kiến lấy Việt Nam làm nền tảng để từng bước mở rộng hoạt động ‎sang toàn khu vực Đông Nam Á và các thị trường tiềm năng khác.Trong dài hạn, thương vụ này có thể thúc đẩy quá trình tái cấu trúc ngành gia dụng, khi lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, quy mô và khả năng cung cấp hệ sinh thái sản phẩm.

Đại diện các bên chúc mừng Ferroli Asean gia nhập tập đoàn Haier

Đối với doanh nghiệp trong nước, đây vừa là sức ép đổi mới, vừa là động lực nâng cao năng lực vận hành. Cục diện cạnh tranh sẽ được quyết định bởi khả năng kết hợp hiệu quả nguồn lực toàn cầu với sự am hiểu thị trường bản địa và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.