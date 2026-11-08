Sở hữu kho ngầm chứa khí gas lớn nhất Đông Nam Á tại KCN Cái Mép, đại gia Hàn Quốc báo lãi 6 tháng hơn 768 tỷ, tổng tài sản gần 29.700 tỷ đồng

Theo công bố tình hình tài chính định kỳ bán niên 2026, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) ghi nhận lãi sau thuế hơn 768 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 1.885 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ﻿Hyosung Vina Chemicals tại ngày 30/6/2026 đạt 29.688 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gần 18.899 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng giảm từ hơn 13.238 tỷ đồng xuống còn 11.916 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp đã được tăng mạnh từ 19.209 tỷ đồng lên 30.882 tỷ đồng, giúp vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý 2/2026 đạt gần 10.789 tỷ đồng, tăng gấp hơn 20 lần so với kỳ trước.

Trong báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện, các kiểm toán viên đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh là khoản lỗ lũy kế 20.798 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 6.482 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Được biết, Hyosung Vina Chemicals được thành lập năm 2018, là doanh nghiệp FDI Hàn Quốc có trụ sở tại Khu công nghiệp Cái Mép, chuyên sản xuất các sản phẩm Polypropylene, Ethylene và các phó phẩm liên quan, và bán buôn nhiên liệu các loại khí dầu mỏ hóa lỏng, và các hoạt động kinh doanh phụ trợ khác. Tổng Giám đốc là ông Kim Jong Ki (Hàn Quốc).

﻿Hyosung Vina Chemicals có vốn điều lệ hơn 30.882 tỷ đồng, do công ty mẹ Hyosung Chemical Corporation (Hàn Quốc) nắm 51% vốn và Hyosung Vina 1st Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 49% vốn.

Vào cuối năm 2021, Hóa chất Hyosung Vina khánh thành Nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG tại KCN Cái Mép.

Dự án có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD, bao gồm tổ hợp nhà máy sản xuất Polypropylene 1 và 2, công suất 300.000 tấn/năm/nhà máy; Bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu trọng tải 60.000 tấn; Nhà máy sản xuất Propylene và Ethylene, công suất 600.000 tấn/năm và kho ngầm LPG (nằm ở độ sâu từ 110m đến gần 200m so với mực nước biển, chiều dài gần 5km), sức chứa 240.000 tấn, lớn nhất khu vực Đông Nam Á.﻿

Ông Wie Chol Ryang - Giám đốc điều hành kho ngầm phát biểu kho ngầm này có tuổi thọ 50 năm và sau 50 năm nếu thay hệ thống đường ống và các bộ phận phụ trợ thì có thể kéo dài.﻿

Dù kho ngầm được xây trên vùng đất sình lầy và ngập mặn nhưng kho ngầm này có độ an toàn gần như tuyệt đối, kể cả động đất, sóng thần hay núi lửa. Do từ mặt đất xuống sâu 60m là bùn, đất mềm nhưng từ 60m sâu xuống tiếp là đá granite cứng chắc. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Hyosung triển khai kho ngầm.﻿

Kho ngầm gần như hoàn toàn tự động hóa bởi những công nghệ tiên tiến nhất, phía ngoài bao bọc bởi lớp đá cứng granite. Kho ngầm còn được thiết kế, thi công theo hình dáng quả trứng để áp suất không tập trung vào một điểm mà phân bố đều.

Ngoài ra, trên mặt đất Hyosung còn xây dựng 10 bồn chứa khí, mỗi bồn có sức chứa 4.000 tấn. Đây là bồn chứa khí lớn nhất thế giới vì đến nay các bồn cùng loại chỉ chứa được khoảng 1.000-2.000 tấn.

Để tạo ra các sản phẩm từ khí, chủ đầu tư đã nhập về Việt Nam và lắp đặt tại nhà máy một tháp tách khí cao gần 120m, có đường kính 10m. Đây cũng là tháp tách khí cao, lớn nhất thế giới.﻿