Taseco Group mua thành công 6 triệu cổ phiếu TAL

CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE).

Theo đó, Taseco Group đã mua thành công 6 triệu cổ phiếu TAL như đăng ký. Giao dịch được diễn ra từ ngày 5/10/2026 đến ngày 3/11/2026.

Sau giao dịch, Taseco Group đã tăng sở hữu từ 302,4 triệu cổ phiếu lên 308,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 60% lên 61,19% vốn tại Taseco Land.

Được biết, loạt lãnh đạo của Taseco Group đang giữ các chức vụ quan trọng tại Taseco Land. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Thanh đồng thời là Chủ tịch HĐQT của cả hai doanh nghiệp; ông Nguyễn Minh Hải cũng là Phó Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty,...

Ảnh minh họa: TAL

Liên quan đến cổ phiếu, Taseco Land đang trong đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP), tương đương 1,98% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Taseco Land dự kiến thu về 100 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 26/10/2026 đến 27/11/2026.

Được biết, Taseco Land phát hành cổ phiếu ESOP nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ nhân viên, tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thu hút, giữ chân cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm; thu hút và thúc đẩy cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Trước đó, tại Nghị quyết ngày 28/9/2026, Taseco Land đã công bố danh sách 106 cán bộ, nhân viên công ty dự kiến được phân phối cổ phiếu ESOP đợt này.

Trong đó, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, được phân phối nhiều nhất với hơn 1,9 triệu cổ phiếu; tiếp đến là ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT dự mua hơn 1,5 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Trần Tùng- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc dự mua 1,28 triệu cổ phiếu,...

Trong một diễn biến khác, mới đây Taseco Land đã phê duyệt chủ trương giải CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Để thực hiện chủ trương này, Taseco Land giao và ủy quyền cho ông Vũ Quốc Huy- Người đại diện theo ủy quyền tại Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng tham gia và biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty này.

Được biết, Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng đang là công ty con của Taseco Land với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết là 55% (tính đến ngày 30/9/2026).

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Trụ sở chính đặt tại số nhà SH3.2, Trung tâm thương mại Vạn Hải Lý, đường Lê Chân, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng vừa được thành lập ngày 4/8/2026 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land góp 220 tỷ đồng, bà Đỗ Thị Thúy và bà Đinh Thị Tuyết mỗi người góp 90 tỷ đồng.