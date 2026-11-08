PV Power (POW) báo lãi vượt 6 lần kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng, nhờ đâu?

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 của Chứng khoán BETA, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.772 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 17% so với quý II/2026.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.073 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ và giảm 41% so với quý trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ nhưng giảm 45% so với quý II.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh 53% so với cùng kỳ, đạt 6.265 triệu kWh. Bên cạnh đó, giá bán điện bình quân tăng 39%, lên 2.677 đồng/kWh.

Điện khí trở thành động lực tăng trưởng chủ lực

Xét theo cơ cấu nguồn điện, nhiệt điện khí tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong hoạt động kinh doanh của PV Power, với sản lượng quý III đạt 4.321 triệu kWh, tăng 74% so với cùng kỳ.

Trong đó, cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đóng góp khoảng 1.283 triệu kWh sau khi đi vào vận hành thương mại. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt sản lượng 1.161 triệu kWh, tăng 48%, trong khi cụm nhà máy Cà Mau 1 và 2 đạt 1.522 triệu kWh, tăng 23%.

Ở nhóm nhiệt điện than, sản lượng của Nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt 1.555 triệu kWh, tăng 46% so với cùng kỳ. Ngược lại, sản lượng thủy điện giảm 27%, còn 389 triệu kWh do các nhà máy Hủa Na và Đắkđrinh được huy động thấp hơn cùng kỳ.

Như vậy, sự gia tăng sản lượng tại các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là điện khí, đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PV Power trong quý III.

Biên lợi nhuận thu hẹp, chi phí lãi vay tăng gấp 4 lần

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, hoạt động của PV Power vẫn xuất hiện một số áp lực đáng chú ý.

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp trong quý III/2026 giảm còn 13,8%, thấp hơn mức 16,4% của cùng kỳ năm trước và 22,6% của quý II/2026.

Theo phân tích của Chứng khoán BETA, nguyên nhân chủ yếu đến từ tỷ trọng sản lượng điện khí LNG của Nhơn Trạch 3 và 4 tăng lên, trong khi chi phí nhiên liệu đầu vào cao khiến biên lợi nhuận thấp hơn mặt bằng chung. Bên cạnh đó, giá thị trường điện hạ nhiệt so với quý trước cũng gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn đạt 2.311 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ nhờ quy mô sản lượng điện tăng mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý III ghi nhận âm 78 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là PV Power hoàn nhập khoảng 325 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu liên quan đến hoạt động vận hành và bảo dưỡng tại Cà Mau 1 và 2.

Ở chiều ngược lại, thu nhập tài chính tăng 147%, lên 549 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi tăng và khoản lãi chênh lệch tỷ giá ròng khoảng 187 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, lên 616 tỷ đồng, do các khoản vay của dự án Nhơn Trạch 3 và 4 không còn được vốn hóa sau khi nhà máy đi vào vận hành thương mại.

Lợi nhuận 9 tháng vượt xa kế hoạch cả năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 49.406 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.744 tỷ đồng, tăng 232%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 6.899 tỷ đồng, tăng 216%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.434 tỷ đồng, tăng 247% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, PV Power đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và đạt 614% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đã tương đương khoảng 98% mức ước tính của Chứng khoán BETA.

Tuy nhiên, đằng sau con số lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng là một yếu tố nhà đầu tư cần lưu ý: tổng thu nhập không thường xuyên trong 9 tháng đầu năm ước tính khoảng 2.800 tỷ đồng.

Điều này cho thấy kết quả kinh doanh của PV Power không chỉ đến từ hoạt động phát điện cốt lõi mà còn có sự đóng góp đáng kể từ các khoản thu nhập phát sinh ngoài hoạt động thường xuyên.