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Shark Thủy và 28 đồng phạm sẽ hầu tòa ngày 1/12

| | Doanh nghiệp

Shark Thủy và 28 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 1/12 tới trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

Ngày 1/12 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Shark Thủy và 28 đồng phạm sẽ hầu tòa ngày 1/12- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy). Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a và Điều 364, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự. 26 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, nhằm huy động tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng, tương đương 32 triệu cổ phần, lên 962,5 tỷ đồng tương đương 962,5 triệu cổ phần).

Shark Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) hướng dẫn, chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hằng năm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Sau khi thuyết phục được các Nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Biên bản thanh lý, Thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Để thu hút người mua cổ phần, Shark Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

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