DN đằng sau tượng Phật khổng lồ cao 65m, tạc từ đá granit nguyên khối ở Đà Nẵng

Theo thông tin từ UBND phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng), công trình tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại khu vực Đà Sơn hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Sau nhiều năm thi công, tượng Phật khổng lồ đã cơ bản thành hình nhưng vẫn chưa có thời điểm hoàn thành chính thức.

Công trình nằm dưới chân núi Phước Lý, có chiều cao 65 m, được tạc từ đá granit nguyên khối, với diện tích xây dựng hơn 1.800 m2. Đây là hạng mục thuộc dự án Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, do Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa làm chủ đầu tư.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa được thành lập ngày 13/7/2010. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi và đất sét. Ngoài ra, công ty còn đăng ký các ngành nghề như cắt tạo dáng và hoàn thiện đá, xây dựng công trình, vận tải hàng hóa đường bộ. Trụ sở công ty tại số 155 Lê Đình Lý, TP. Đà Nẵng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 16/1/2025, Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với mức 85 tỷ đồng trước đó. Doanh nghiệp có hai thành viên góp vốn, trong đó bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1971) nắm 94% vốn, tương đương hơn 235 tỷ đồng, đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Thành viên còn lại là ông Ngô Thành Đạt, sở hữu 5,765% vốn, tương đương hơn 14,4 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông trước đây, phần vốn 5,765% thuộc về ông Ngô Văn Điều.

Dự án Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn bắt đầu được xúc tiến từ năm 2013. Khi đó, Phú Mỹ Hòa có văn bản gửi UBND TP. Đà Nẵng đề nghị bố trí một phần diện tích đất tại khu vực mỏ đá Đà Sơn A và Đà Sơn mở rộng để xây dựng công trình tâm linh.

Sau khi được Quân khu 5 thống nhất và chính quyền thành phố chấp thuận địa điểm, doanh nghiệp tiến hành lập đề án đầu tư. Đến ngày 30/12/2014, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Năm 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng hai hạng mục chính, gồm tượng Phật Bổn Sư cao 65 m, diện tích hơn 1.800 m2 và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 40 m, diện tích 351 m2.

Tượng Phật Bổn Sư bắt đầu thi công từ năm 2018, đến nay công trình đã trải qua khoảng 8 năm xây dựng. Theo UBND phường Hòa Khánh, hồ sơ thẩm định và giấy phép xây dựng công trình không quy định cụ thể thời hạn hoàn thành.

Trước đó, vào tháng 8/2024, ông Lương Văn Phụng, Phó giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, từng cho biết doanh nghiệp dự kiến cần thêm 3-4 năm để hoàn thiện công trình. Sau khi hoàn thành, công ty có kế hoạch bàn giao Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn cho Nhà nước quản lý, thay vì khai thác kinh doanh du lịch.

Bên cạnh dự án tượng Phật, Phú Mỹ Hòa còn được biết đến là doanh nghiệp từng khai thác 4 khu vực mỏ đá tại Đà Sơn, gồm mỏ Đà Sơn A, Đà Sơn 2, phía Nam Đà Sơn II và phần mở rộng mỏ Đà Sơn.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng công bố tháng 8/2024, hoạt động khai thác tại các mỏ đá này đã kết thúc từ cuối năm 2020. Phú Mỹ Hòa sau đó lập và nộp đề án đóng cửa mỏ nhằm cải tạo, phục hồi môi trường.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khai thác khoáng sản. Theo quyết định xử phạt ngày 11/12/2019 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Phú Mỹ Hòa bị xác định khai thác vượt công suất cho phép 36,84% tại mỏ phía Nam Đà Sơn 2 và khai thác vượt ranh giới tại một khu vực mỏ khác.

Tổng số tiền xử phạt là 115 triệu đồng. Doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng một giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 4 tháng.

Tính đến tháng 11/2026, tượng Phật Bổn Sư cao 65 m đã cơ bản thành hình sau gần một thập kỷ xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa công bố tổng kinh phí thực hiện dự án cũng như thời điểm dự kiến đưa công trình vào sử dụng.