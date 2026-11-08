Vị bác sĩ khởi nghiệp tuổi 47, xây 2 chuỗi bệnh viện nghìn tỷ đều về tay đại gia ngoại: Một bên lãi gần 700 tỷ, một bên tăng trưởng gấp 5 lần

Năm 2025, CTCP Y khoa Hoàn Mỹ, doanh nghiệp sở hữu chuỗi bệnh viện cùng tên, ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 679 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi gần 1,9 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi công bố thông tin tài chính năm 2021.

Hiện Hoàn Mỹ là một trong những hệ thống y tế tư nhân lớn tại Việt Nam, với 13 bệnh viện và 3 phòng khám, tổng cộng khoảng 2.900 giường bệnh.

Ít ai biết rằng, người đặt nền móng cho hệ thống này là bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, người từng phải vay tiền của một bệnh nhân để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở tuổi 47.

Khởi nghiệp tuổi 47, xây dựng chuỗi bệnh viện rồi bán cho nhà đầu tư ngoại

Năm 1997, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng quyết định mở phòng khám đa khoa tại TP.HCM. Trong một cuộc phỏng vấn, ông kể rằng mình đã vay 1,3 tỷ đồng từ một bệnh nhân để có vốn khởi nghiệp. Khoản vay được xác nhận bằng một tờ giấy viết tay, với thời hạn hoàn trả trong ba năm.

Từ phòng khám ban đầu, ông từng bước phát triển thành hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ, mở rộng hoạt động tới nhiều địa phương như Đà Nẵng, Cần Thơ và Đà Lạt. Tuy nhiên, khi quy mô ngày càng lớn, việc phụ thuộc vào vốn vay và thiếu kinh nghiệm quản trị tài chính bắt đầu trở thành áp lực đối với nhà sáng lập.

Giai đoạn 2007–2008, Hoàn Mỹ rơi vào khó khăn tài chính với những khoản nợ lớn, thậm chí đối mặt nguy cơ phá sản. Bác sĩ Tùng từng thừa nhận bản thân khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng có bệnh nhân thì sẽ có tiền trả nợ, mà chưa hiểu đầy đủ về quản trị dòng tiền trong kinh doanh.

Để tháo gỡ khó khăn, ông tìm đến các nhà đầu tư tài chính, trong đó có VinaCapital. Dù có thêm nguồn vốn để phát triển, áp lực về lợi nhuận và kế hoạch niêm yết khiến mối quan hệ giữa nhà sáng lập và các nhà đầu tư xuất hiện những khác biệt.

Năm 2011, tập đoàn Fortis Healthcare của Ấn Độ chi 64 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó, để mua 65% cổ phần Hoàn Mỹ. Thương vụ định giá toàn bộ hệ thống ở mức gần 100 triệu USD.

Một năm sau, Fortis tiếp tục chuyển nhượng cổ phần Hoàn Mỹ cho nhóm đầu tư của tỷ phú Richard Chandler, có trụ sở tại Singapore. Bác sĩ Tùng sau đó rời hệ thống bệnh viện mà mình đã dành hơn một thập kỷ gây dựng.

Nhìn lại thương vụ này, ông từng thừa nhận sai lầm của bản thân là quá thiên về chuyên môn và lý tưởng phát triển bệnh viện, trong khi thiếu sự chuẩn bị về tài chính cũng như khả năng chủ động khi đàm phán với các nhà đầu tư.

Khởi nghiệp lần hai, tiếp tục xây chuỗi bệnh viện rồi về tay đại gia Singapore

Sau khi rời Hoàn Mỹ, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng không từ bỏ lĩnh vực y tế tư nhân mà tiếp tục gây dựng hệ thống Y khoa Tâm Trí vào năm 2013.

Đến năm 2018, VinaCapital dẫn đầu nhóm nhà đầu tư rót 25 triệu USD vào Tâm Trí, đánh dấu lần thứ hai quỹ ngoại này đồng hành cùng vị bác sĩ. Thời điểm đó, hệ thống có 4 bệnh viện với khoảng 400 giường bệnh và bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng quy mô thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập.

Theo báo cáo tháng 12/2025 của quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) thuộc VinaCapital, doanh thu Tâm Trí tăng gấp 5 lần trong giai đoạn quỹ đầu tư kể từ năm 2018, trong khi quy mô hệ thống được mở rộng từ 4 lên 8 bệnh viện, bao gồm cả các cơ sở được đầu tư phát triển.

VOF cũng cho biết khoản đầu tư vào Tâm Trí mang lại giá trị thu hồi tương đương 1,4 lần vốn đầu tư ban đầu khi quỹ thoái vốn.

Tháng 6/2025, VinaCapital hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Y khoa Tâm Trí sau 7 năm đầu tư. Trước thương vụ, VOF nắm 37,8% cổ phần, với giá trị khoản đầu tư được ghi nhận khoảng 51 triệu USD vào cuối tháng 4/2025.

Sau giao dịch, Dale Investment Holdings, một pháp nhân có trụ sở tại Singapore và có liên hệ với quỹ đầu tư chuyên về y tế Quadria Capital, trở thành cổ đông nắm 73,15% vốn điều lệ Y khoa Tâm Trí, tương đương gần 80,6 triệu cổ phần. Giá trị giao dịch thực tế không được công bố.

Như vậy, hai hệ thống bệnh viện do bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập đều có sự tham gia của VinaCapital trong quá trình phát triển, trước khi chuyển sang quyền chi phối của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Hoàn Mỹ hiện ghi nhận lợi nhuận gần 700 tỷ đồng mỗi năm, còn Tâm Trí đã tăng trưởng doanh thu gấp 5 lần trong giai đoạn 2018–2025.

Sau hai chuỗi bệnh viện, tiếp tục theo đuổi giấc mơ đào tạo bác sĩ

Sau những thương vụ chuyển nhượng trong lĩnh vực bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng tiếp tục dành tâm huyết cho đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Tháng 8/2017, ông tiếp nhận Trường Đại học Phan Châu Trinh, cơ sở giáo dục được thành lập từ năm 2007 tại Quảng Nam, nay thuộc TP. Đà Nẵng. Dưới sự tham gia điều hành của ông, trường chuyển trọng tâm sang đào tạo y khoa, được cấp phép đào tạo bác sĩ đa khoa vào cuối năm 2017 và tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2018.

Khác với việc chỉ tập trung vào giảng dạy lý thuyết, mô hình đào tạo mà ông theo đuổi gắn trường đại học với bệnh viện thực hành, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường khám chữa bệnh từ sớm.

Theo thông tin giới thiệu của Đại học Phan Châu Trinh, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, đồng thời tham gia các hoạt động phát triển và đổi mới mô hình đào tạo y khoa.