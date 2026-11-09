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Hancorp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

| | Doanh nghiệp

Hancorp hiện có 357 cổ đông không phải là cổ đông lớn nhưng chỉ nắm giữ 1,17% cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 10% do đó không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Hancorp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng- Ảnh 1.

Một dự án do Hancorp đầu tư. Ảnh: Hancorp

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, MCK: HAN, UPCoM) vừa có văn bản gửi UBCKN và Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể, theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, Hancorp hiện có 357 cổ đông không phải cổ đông lớn, sở hữu tổng cộng gần 1,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn thấp hơn mức tối thiểu 10% quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (quy định công ty đại chúng phải có ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Do đó, Hancorp chưa đạt điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 thể hiện, phần vốn góp của Nhà nước (Bộ Xây dựng đại diện) ở mức 98,83% và các cổ đông khác nắm giữ 1,17%.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Hancorp dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp ở mức hơn 494 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 6 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hancorp báo doanh thu thuần gần 2.140 tỷ đồng, giảm 7,6%; lãi ròng gần 27,9 tỷ đồng, giảm 2,8%. 

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hancorp đạt hơn 7.245 tỷ đồng, tăng khoảng 309 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Theo PV

An ninh tiền tệ

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