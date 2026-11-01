Tập đoàn công nghiệp 60 năm tuổi, doanh thu gần 150.000 tỷ đồng chọn Việt Nam sản xuất vật liệu công nghệ cao

Tập đoàn Walsin Lihwa, hoạt động trong lĩnh vực thép không gỉ, cáp điện và tài nguyên, vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty con tại Việt Nam nhằm xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu thép không gỉ phục vụ ngành chế tạo chính xác.

Theo thông tin công bố ngày 6/11 trên hệ thống công bố thông tin chứng khoán Đài Loan, Hội đồng quản trị Walsin Lihwa đã phê duyệt phương án góp 30 triệu USD, tương đương khoảng 790 tỷ đồng, để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam. Công ty mới dự kiến do tập đoàn mẹ trực tiếp sở hữu 100% vốn.

Mục đích của khoản đầu tư là xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu chế tạo chính xác từ thép không gỉ. Việc góp vốn sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép tại Việt Nam. Doanh nghiệp chưa công bố địa điểm xây dựng, công suất cũng như thời gian đưa nhà máy vào hoạt động.

Thành lập năm 1966, Walsin Lihwa khởi đầu với lĩnh vực dây và cáp điện, sau đó mở rộng sang thép không gỉ từ năm 1993. Đến nay, tập đoàn đã phát triển mạng lưới hơn 40 cơ sở sản xuất và kinh doanh tại nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Mỹ và các nước châu Âu.

Năm 2025, Walsin Lihwa ghi nhận doanh thu gần 150.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu kinh doanh, thép không gỉ đóng góp khoảng 52% doanh thu, cáp điện chiếm 27% và mảng tài nguyên, chủ yếu liên quan đến niken, đóng góp khoảng 18%.

Kế hoạch tại Việt Nam nằm trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất của Walsin Lihwa ra thị trường quốc tế. Tại Indonesia, tập đoàn đã đầu tư vào các cơ sở sản xuất niken và đang phát triển nhà máy thép dây cuộn không gỉ công suất 300.000 tấn/năm, dự kiến sản xuất hàng loạt trong nửa đầu năm 2027. Tại châu Âu, doanh nghiệp cũng mở rộng hiện diện thông qua các thương vụ mua lại cơ sở sản xuất thép không gỉ và hợp kim đặc biệt.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Walsin Lihwa đạt doanh thu hợp nhất khoảng 110.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, gấp 9,5 lần cùng kỳ.

Trong chiến lược phát triển sản phẩm, Walsin Lihwa đang tập trung vào các dòng thép không gỉ có độ chính xác cao, bao gồm thép thanh kéo nguội. Một số sản phẩm của doanh nghiệp đã được sử dụng trong các bộ phận kết nối của hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho máy chủ AI.