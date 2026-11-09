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Chuyện phía sau ca khúc "Bình yên thôi..." mà Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng tặng ông Trịnh Văn Quyết

| | Doanh nghiệp

Chuyện phía sau ca khúc "Bình yên thôi..." mà Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng tặng ông Trịnh Văn Quyết

Trong ca khúc "Bình yên thôi...", ông Hoàng nhắc đến những lời cảm ơn chưa kịp nói và những cuộc hẹn phải trì hoãn vì công việc. Bài hát cũng có những câu ông tự nhắc nhở bản thân rằng ai cũng có lúc mắc sai sót, quan trọng là biết sửa chữa và tiếp tục bước đi.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, đã chia sẻ về tình bạn với ông Trịnh Văn Quyết và dành tặng người bạn doanh nhân ca khúc "Bình yên thôi..." do chính mình sáng tác.

Theo thông tin từ Đèo Cả, sau buổi gặp mặt những người bạn từ thời thơ ấu ở Phú Yên nhân dịp sinh nhật lần thứ 55 của ông Hồ Minh Hoàng, ông Hoàng nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ. Ông đưa những suy nghĩ này vào hai câu hát trong “Bình yên thôi…”:

“Ta tìm thu giữa tháng ngày vội vã

Thu khác rồi, hay ta khác ngày xưa?”

Một chiều cuối tháng Mười, tại quán cà phê ven Hồ Gươm, ông Hoàng hát thử những câu đã viết cho người bạn Nguyễn Xuân Hải nghe. Nghe ông Hoàng hát, ông Hải ngẫu hứng đáp lại bằng hai câu thơ:

“Từ những lúc hai ta còn nghèo lắm

Chẳng có gì ngoài tuổi trẻ khát khao”.

Chuyện phía sau ca khúc "Bình yên thôi..." Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng tặng ông Trịnh Văn Quyết - Ảnh 1.

Những câu chuyện với bạn bè cũng khiến ông Hoàng nhớ lại năm 2008, khi ông ra Bắc tìm người cùng thực hiện ý tưởng xây dựng hầm Đèo Cả. Thời điểm đó, có người cho ông ở nhờ trong văn phòng, có người cho mượn xe để đi lại. Ông cho biết luôn trân trọng và biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong giai đoạn đầu.

Trong ca khúc "Bình yên thôi...", ông Hoàng nhắc đến những lời cảm ơn chưa kịp nói và những cuộc hẹn phải trì hoãn vì công việc. 

“Một lời cảm ơn còn chưa kịp nói

Một người thương còn hẹn mãi chưa về”.

Bài hát cũng có những câu ông tự nhắc nhở bản thân rằng ai cũng có lúc mắc sai sót, quan trọng là biết sửa chữa và tiếp tục bước đi.

“Bình yên thôi… đừng trách mình nhiều nữa

Đã hết lòng, ai chẳng có lúc sai

Còn một phần trăm vụng về, sai sót

Biết sửa mình… rồi nhẹ bước ngày mai”.

Tại lễ kỷ niệm của FLC, ông Hồ Minh Hoàng kể rằng ông và ông Trịnh Văn Quyết có mối quan hệ thân thiết, từng chia sẻ với nhau từ những chuyện đời thường đến công việc và dự định kinh doanh.

Ông kể có lần gặp nhau tại TP.HCM, thấy ông mặc chiếc áo không đẹp, ông Quyết đã đề nghị ông cởi áo để tặng một chiếc áo khác ngay tại khách sạn.

Chủ tịch Đèo Cả cũng cho biết ông đặt niềm tin vào ông Trịnh Văn Quyết và mong muốn hai bên có thể kết nối trong một số lĩnh vực.

Khép lại phần chia sẻ, ông Hoàng dành tặng ca khúc "Bình yên thôi..." cho người bạn của mình.

Ngoài ca khúc này, ông Hồ Minh Hoàng còn sáng tác nhiều bài hát khác như "Xóm Chợ", "Phượng xưa", "Người đi cùng đất nước", "Khi Tổ quốc cần", "Phép toán đời thường" và "Khát vọng Cửu Long Giang".

Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành

Chí Kiên

Việt Nam hàng ngày

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