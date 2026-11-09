Mưa rét bao trùm Hà Nội, người dân chật vật đi làm trong sáng đầu tuần

Video: Người Hà Nội co ro trong mưa rét sáng đầu tuần
Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa. Người dân ra đường đều mặc áo khoác dày để giữ ấm và trùm kín áo mưa.
Áo khoác ấm, áo mưa được các bậc phụ huynh chuẩn bị kỹ cho con trước khi đưa trẻ đến trường. Nhiều em nhỏ ngồi phía sau xe máy, nép sát vào người bố mẹ để tránh những cơn gió lạnh.
Đến khoảng 7h30, khi bước vào giờ cao điểm, hai chiều cầu Long Biên bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc. Dòng người nối dài, nhích từng chút qua cầu trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Tình trạng ùn tắc kéo dài còn xuất hiện tại đường Tôn Thất Thuyết và đường Phạm Hùng.