Mưa rét bao trùm Hà Nội, người dân chật vật đi làm trong sáng đầu tuần

Video: Người Hà Nội co ro trong mưa rét sáng đầu tuần

Sáng 9/11, Hà Nội xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh tại nhiều khu vực, trời chuyển rét còn 17°C. Theo dự báo, đây cũng là ngày có nền nhiệt thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này.

Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa. Người dân ra đường đều mặc áo khoác dày để giữ ấm và trùm kín áo mưa.

Thời tiết mưa rét đúng vào thời điểm bắt đầu tuần làm việc mới khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại một số tuyến đường, lượng người và phương tiện tăng cao trong khi mặt đường trơn ướt, khiến tình trạng ùn tắc diễn ra từ sáng sớm.

Áo khoác ấm, áo mưa được các bậc phụ huynh chuẩn bị kỹ cho con trước khi đưa trẻ đến trường. Nhiều em nhỏ ngồi phía sau xe máy, nép sát vào người bố mẹ để tránh những cơn gió lạnh.

Trong khi đó, nhiều người chờ xe buýt tại các điểm dừng cũng co ro trong áo ấm giữa trời mưa lạnh đầu mùa.

Tại khu vực cầu Long Biên, mưa kèm gió lạnh khiến người đi đường phải giảm tốc độ, thận trọng hơn khi qua cầu.

Những cơn gió mạnh càng khiến cảm giác rét buốt trở nên rõ rệt.

Một số người bán hàng rong phải mặc nhiều lớp áo, chuẩn bị áo mưa để bắt đầu công việc từ sáng sớm. “Đón cái lạnh đầu mùa ở Hà Nội, tôi phải chuẩn bị áo ấm cùng áo mưa bộ để đi bán hàng từ sớm. Gió lớn kèm mưa nên khi qua khu vực cầu Long Biên, tôi phải dắt xe, không dám đạp xe qua”, người này cho biết.

Đến khoảng 7h30, khi bước vào giờ cao điểm, hai chiều cầu Long Biên bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc. Dòng người nối dài, nhích từng chút qua cầu trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng thời điểm, đường Hồ Tùng Mậu cũng ghi nhận lượng xe đông, nối dài trong mưa lạnh.

Tình trạng ùn tắc kéo dài còn xuất hiện tại đường Tôn Thất Thuyết và đường Phạm Hùng.

Dưới trời mưa lớn, lực lượng CSGT có mặt từ sớm tại các nút giao, tập trung điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người đi đường.