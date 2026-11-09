Hiện trạng 4 tòa chung cư có 246 căn hộ dự kiến di dời ở Kim Văn - Kim Lũ

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trên trục Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm, thuộc phường Định Công, Hà Nội, có quy mô khoảng 26,9ha. Đi vào hoạt động từ năm 2015, khu đô thị hiện có khoảng 5.000-6.000 căn hộ với hàng chục nghìn cư dân. Sau hơn một thập kỷ, nơi đây đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc cùng hệ thống cửa hàng, dịch vụ, trường học và các tiện ích phục vụ sinh hoạt. Nhiều gia đình đã gắn bó với khu đô thị từ những ngày đầu nhận nhà.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các tồn tại tại 12 dự án liên quan đến doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư. Theo số liệu được công bố, 12 dự án có 6.759 căn hộ được phê duyệt ban đầu, trong khi số căn hộ xây dựng thực tế lên tới 24.943, chênh lệch 18.184 căn.

Ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, 4 tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C được xác định có những vi phạm liên quan đến công năng sử dụng và cơ cấu căn hộ. Trong đó, một số diện tích tầng 1 được sử dụng không đúng mục đích; khu vực từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã được chuyển đổi thành căn hộ ở. Ngoài ra, từ tầng 4 trở lên, chủ đầu tư còn tự ý điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ.

Qua rà soát ban đầu, có 246 căn hộ diện tích khoảng 43-74m² thuộc diện dự kiến phải di dời để khắc phục vi phạm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, hệ thống dịch vụ đã phát triển dày đặc với nhiều cửa hàng, hàng quán, chợ, trường học, hiệu thuốc...

Bên trong các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C, tại khu vực khối đế tầng 2 và tầng 4, nhiều căn hộ diện tích khoảng 40-70m² được bố trí liền kề.

Đây là những diện tích theo thiết kế ban đầu dành cho các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng hoặc tiện ích chung nhưng đã được chuyển đổi thành nhà ở.

Một cơ sở giáo dục mầm non nằm tại tầng 2 tòa CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Thông tin về kế hoạch di dời khiến nhiều gia đình bất an, nhất là những người đã mua nhà và sinh sống ổn định từ nhiều năm trước. Tại căn hộ 404, tòa CT12B, bà Trần Thị Tuyết, 68 tuổi, đang sống cùng con gái là chị Trần Thị Thúy Vinh, 41 tuổi, bị bại não từ nhỏ. Bà mua căn hộ này năm 2015 với giá 1,065 tỷ đồng. “Giao dịch được công chứng nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đến nay, tôi vẫn còn khoản nợ mua nhà khoảng 500 triệu đồng”, bà Tuyết kể.

Hơn 10 năm qua, bà Tuyết gần như một mình cáng đáng cuộc sống của hai mẹ con. Bà nhặt ve chai, nhận giao hàng và làm nhiều công việc tự do để có tiền trang trải sinh hoạt, chăm sóc con gái và trả nợ.

Chị Vinh sức khỏe yếu, vận động khó khăn, thường xuyên bị co cứng tay chân. Công việc đan len tại nhà chỉ đem lại thu nhập khoảng 300 - 400 nghìn đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập của hai mẹ con vào khoảng 3 - 4 triệu đồng.

Với khoản thu nhập ít ỏi, việc duy trì cuộc sống và trả nợ đã là gánh nặng lớn. Bởi vậy, khả năng phải chuyển khỏi căn hộ khiến bà Tuyết thêm lo lắng. “Căn nhà là tài sản duy nhất của hai mẹ con. Tôi vất vả đi làm thuê, chịu nhiều cơ cực mới có được chỗ ở này. Bây giờ nếu phải di dời, thật sự rất khó khăn, không biết nương tựa vào ai”, bà Tuyết chia sẻ.

Nỗi lo của mẹ con bà Tuyết không phải trường hợp cá biệt tại CT12B. Với nhiều cư dân, căn hộ hiện tại là nơi ở được gây dựng sau nhiều năm tích cóp, thậm chí sau những biến cố lớn của cuộc đời. Bởi vậy, nguy cơ phải chuyển đi khiến không ít người rơi vào cảnh bất an. Ông Trần Huy Hòa, 80 tuổi, là một trong số đó. Trước khi đến Kim Văn - Kim Lũ, ông từng trải qua biến cố mất nhà trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ năm 2023.

Sau vụ cháy, gia đình ông Hòa mất phần lớn tài sản tích cóp. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng sự giúp đỡ của người thân, cuối năm 2023, ông mua được căn hộ rộng khoảng 45m² tại tòa CT12B với giá hơn 1,3 tỷ đồng. “Do tuổi cao, thường xuyên bị rối loạn tiền đình và đau chân, tôi chọn căn hộ tầng 3 để thuận tiện đi lại. Vị trí gần Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định gắn bó với nơi này”, ông Mà chia sẻ.

Sau biến cố mất nhà vì hỏa hoạn, vợ chồng ông Mà mong muốn có một nơi ở ổn định. Vì vậy, thông tin về khả năng di dời lần này khiến gia đình không khỏi bất an. “Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, không tập trung làm việc được, suốt ngày nghe ngóng thông tin về ngôi nhà mình đang ở trên báo chí, mạng xã hội, sốt ruột lắm”, bà Hoa, (56 tuổi, vợ ông Mà) nói.

Cũng tại tòa CT12B, ông Vũ Văn Cần, 90 tuổi, đang thấp thỏm trước viễn cảnh phải rời căn hộ mà hai vợ chồng đã gắn bó hơn 10 năm.

Cả hai vợ chồng ông Cần đều từng bị tai biến, trong đó vợ ông mắc bệnh hơn 6 năm, gần như không thể tự đi lại và cần người hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước đây, vợ chồng ông sống trong căn nhà 5 tầng ở Bùi Xương Trạch. Khi sức khỏe của bà Lợi (vợ ông Cần) suy giảm, việc di chuyển giữa các tầng trở nên khó khăn, ông quyết định bán nhà để chuyển đến căn hộ thấp tầng hơn. “Năm 2015, tôi mua căn hộ tại CT12B với giá khoảng 1,2 tỷ đồng, đồng thời chi thêm hơn 100 triệu đồng sửa chữa để phù hợp với tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng”, ông Cần nhớ lại.

Sau nhiều năm ổn định cuộc sống, ông Cần không muốn phải chuyển đi thêm lần nữa, nhất là khi việc di chuyển đối với người vợ bệnh tật sẽ rất khó khăn. “Tôi năm nay 90 tuổi rồi, chỉ mong muốn sống nốt những ngày cuối đời ở đây, không muốn di dời vì gia đình đang ổn định nhiều năm nay. Hơn nữa, hàng xóm ở đây đều rất thân thiết”, ông Cần chia sẻ.

Nỗi lo của vợ chồng ông Cần cũng là điều khiến nhiều cư dân tại 4 tòa chung cư trăn trở. Nhưng bên cạnh những xáo trộn trong sinh hoạt, điều người dân quan tâm hơn cả là quyền lợi của họ sẽ được giải quyết ra sao khi phải rời khỏi căn hộ đã bỏ tiền mua và gắn bó suốt nhiều năm. Nhiều cư dân cho biết họ không phải là chủ thể gây ra sai phạm, nhưng lại đang phải đối diện trực tiếp với những hệ lụy từ quá trình xử lý.

“Lỗi sai là do chủ đầu tư chứ không phải người dân. Chúng tôi mua nhà có giấy tờ, một số người mua nhà đã qua nhiều chủ chứ không phải qua chủ đầu tư, đều có giấy tờ công chứng của Nhà nước đàng hoàng”, ông Triển, đại diện cư dân tầng 4 tòa CT12B, chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11/2026, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng 4 tòa nhà, phân loại các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ, đồng thời xác định phương án bồi thường và sử dụng diện tích sau xử lý.

Việc di dời dự kiến triển khai trong năm 2027 sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hạng mục thuộc diện phải phá dỡ sẽ được xử lý trong giai đoạn 2027-2028.

Đối với 246 căn hộ dự kiến phải di dời, chính quyền đang xem xét 4 phương án: chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền và tự tìm nơi ở mới; hoặc nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Phần diện tích sau khi di dời dự kiến được ưu tiên sử dụng làm không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ cư dân.