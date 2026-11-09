Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo

Từ xưởng gỗ nhỏ đến đế chế bất động sản từng đứng đầu thị trường

Ông Đoàn Nguyên Đức sinh năm 1962 tại Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Năm 1992, ông thành lập cơ sở kinh doanh đầu tiên với hoạt động sản xuất đồ gỗ, nội thất tại Gia Lai. Từ một xưởng nhỏ với số vốn ban đầu chỉ vài chục triệu đồng, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang sản xuất, chế biến gỗ và xuất khẩu.

Năm 2006, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản trở thành một trong những mảng kinh doanh trọng tâm.

Giai đoạn 2004-2012 được ông Đức nhắc đến là thời kỳ Hoàng Anh Gia Lai đạt đỉnh cao, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Từng chia sẻ với truyền thông, bầu Đức cho biết, năm 2007-2008, bản thân từng trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ở thời kỳ này, Hoàng Anh Gia Lai phát triển nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khách sạn và trung tâm thương mại. Tại TP.HCM, doanh nghiệp có các dự án như Hoàng Anh River View, Hoàng Anh Gia Lai 1, 2, 3, 4 và New Saigon. Tại Gia Lai, doanh nghiệp phát triển các khu đô thị và công trình thương mại gắn với địa phương.

Không chỉ hoạt động trong nước, Hoàng Anh Gia Lai còn đầu tư ra nước ngoài. Năm 2013, doanh nghiệp rót khoảng 440 triệu USD vào dự án khu phức hợp Myanmar Center tại Yangon, gồm trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê. Myanmar Plaza, một phần của khu phức hợp, đi vào hoạt động năm 2015.

Khi quyết định từ bỏ bất động sản, năm 2012, bầu Đức đã quyết định hạ giá bán khoảng 50% và bán hết các dự án.

Tuy nhiên, giai đoạn mở rộng mạnh mẽ cũng kéo theo nhu cầu vốn lớn. Từ năm 2012, ông Đức bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang nông nghiệp, từng bước thu hẹp hoạt động bất động sản để tập trung nguồn lực cho các dự án trồng cây công nghiệp và cây ăn trái.

Rời bất động sản, Bầu Đức chuyển hướng sang nông nghiệp

Năm 2012, Hoàng Anh Gia Lai quyết định tập trung vào nông nghiệp. Doanh nghiệp phát triển diện tích lớn cao su thứ được xem là "vàng trắng". Tuy nhiên, giá cao su giảm sâu, các dự án cần thời gian dài mới tạo ra dòng tiền trong khi doanh nghiệp sử dụng lượng vốn vay lớn khiến áp lực tài chính ngày càng tăng.

Cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai vượt 36.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải tái cơ cấu nợ, chuyển nhượng tài sản và thu hẹp nhiều hoạt động đầu tư.

Năm 2018, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp vào khoảng 28.000 tỷ đồng. Trong quá trình tái cơ cấu, Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng phần lớn vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) cho Thaco, đồng thời thoái vốn khỏi một số dự án bất động sản, thủy điện và các lĩnh vực khác.

Năm 2019, doanh nghiệp hoàn tất việc thoái phần vốn còn lại tại dự án Hoàng Anh Myanmar ở Yangon. Đây là một trong những tài sản bất động sản lớn từng được Bầu Đức đầu tư tại nước ngoài.

Sau khi thu hẹp các lĩnh vực kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai tập trung phát triển cây ăn trái, trong đó chuối trở thành sản phẩm chủ lực. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sầu riêng, đồng thời triển khai chăn nuôi heo, phát triển thương hiệu Heo ăn chuối BAPI.

Chuối, sầu riêng đóng góp hơn 4.150 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt gần 4.948 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, trái cây tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với hơn 4.153 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng doanh thu thuần. Doanh thu bán hàng hóa đạt khoảng 535 tỷ đồng, doanh thu bán vật nuôi đạt gần 225 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng khoảng 104% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 2.431 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận kỳ này có đóng góp lớn từ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản này chủ yếu đến từ việc Hoàng Anh Gia Lai được giảm trừ nghĩa vụ trả nợ đối với chi phí lãi trái phiếu với giá trị khoảng 1.535 tỷ đồng. Vì vậy, mức tăng lợi nhuận không chỉ đến từ hoạt động bán nông sản.

Trong năm 2026, doanh nghiệp cũng điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hoàng Anh Gia Lai không mở rộng thêm diện tích chuối, duy trì chăm sóc và khai thác hơn 7.000ha hiện có. Với sầu riêng, doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 700ha, nâng tổng diện tích lên khoảng 2.600ha vào cuối năm.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, công ty không xây dựng thêm chuồng trại mới mà tập trung tái đàn. Thay vào đó, 2 loại cây trồng được ưu tiên mở rộng là cà phê và dâu tằm.

Bầu Đức đặt mục tiêu phát triển 20.000ha cà phê đến năm 2028

Ngày 16/3/2026, Hoàng Anh Gia Lai công bố chiến lược phát triển vùng trồng cà phê quy mô 20.000ha đến năm 2028. Theo kế hoạch, doanh nghiệp đã trồng 3.000ha trong năm 2025, triển khai thêm 7.000ha trong năm 2026 và dự kiến trồng mới 5.000ha mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028.

Với quy mô này, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng doanh thu từ cà phê có thể vượt 700 triệu USD mỗi năm khi vùng trồng đi vào khai thác ổn định.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến cho kế hoạch phát triển cà phê giai đoạn 2026-2028 khoảng 14.220 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến huy động từ nhiều nguồn, gồm lợi nhuận giữ lại, phát hành trái phiếu, bán vốn và kế hoạch IPO Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).

Hoàng Anh Gia Lai công bố chiến lược phát triển vùng trồng cà phê quy mô 20.000ha đến năm 2028.

Bên cạnh vùng trồng tại Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai còn triển khai dự án cà phê tại Lào. Theo thông tin được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2026, dự án phát triển vùng trồng và nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, dự kiến phát triển 2.083ha cà phê tại huyện Nong và xây dựng nhà máy chế biến công suất thiết kế 9.470 tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên để tiếp cận nguồn giống và chuẩn hóa quy trình canh tác. Đối với đầu ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Ngoài cà phê, HAGL đặt kế hoạch trồng mới 1.000ha dâu tằm trong năm 2026. Theo tài liệu doanh nghiệp công bố, đây là 2 loại cây được ưu tiên đầu tư thay vì tiếp tục mở rộng diện tích chuối, sầu riêng và đàn heo.

Sau nhiều năm tuyên bố rời bất động sản, Bầu Đức trở lại với dự án căn hộ hơn 600 căn

Dù từng nhiều lần khẳng định sẽ tập trung vào nông nghiệp và không quay lại bất động sản, tháng 1/2026, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức động thổ dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 7.000m² tại đường Nguyễn Tất Thành, gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi. Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 được bố trí cho thương mại, dịch vụ; khối tháp từ tầng 3 đến tầng 22 là căn hộ chung cư với hơn 600 căn.

Tại lễ động thổ ngày 18/1/2026, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết giá bán căn hộ dự kiến từ 20-25 triệu đồng/m². Đáng chú ý, doanh nghiệp dành riêng 160 căn hộ với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng để tặng nhân viên có đóng góp trong quá trình đưa Hoàng Anh Gia Lai vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Bầu Đức, khu đất của dự án đã được doanh nghiệp sở hữu từ trước. Ông gọi đây là dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời cho biết doanh nghiệp vẫn tập trung vào nông nghiệp.