Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, từ ngày 9-13/11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của đợt 1 với nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh một phiên làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Duy Linh)

Đáng chú ý, Quốc hội dành cả ngày 12/11 để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Hai thành viên Chính phủ được lựa chọn trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Đối với lĩnh vực tài chính, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn về công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế cũng thuộc phạm vi chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ trả lời về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu cũng tập trung vào giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời về giải pháp khắc phục tình trạng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI cũng nằm trong nội dung chất vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Biểu quyết, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Một nội dung đáng chú ý khác trong tuần làm việc là xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo chương trình, chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về điều chỉnh địa giới giữa hai địa phương. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.

Chiều 13/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua các nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật Chứng khoán; Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, phòng, chống tác hại của thuốc lá và an toàn thực phẩm.

Các dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) cũng được đưa ra xem xét.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La); chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Theo chương trình, từ 14-19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.



