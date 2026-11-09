Đà Nẵng chuyển hình thức cho thuê 5,1ha đất tại Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An

Chuyển hình thức cho thuê 5,1ha đất

Tại Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 4/11/2026, UBND TP Đà Nẵng cho phép Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An chuyển hình thức sử dụng đối với diện tích 51.789,2m² đất thương mại, dịch vụ đang thuê tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê còn lại.



Cụ thể, điều chỉnh nguồn gốc sử dụng đất từ Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm với diện tích 51.789,2 m² theo Quyết định số 1340/QĐUBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam thành Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất cũng được điều chỉnh thành Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đến ngày 15/01/2057, tương ứng với thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 15/1/2007.

Để triển khai quyết định, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Thuế thành phố Đà Nẵng, UBND phường Điện Bàn Đông theo chức năng hoàn thành nhiệm vụ liên quan.

Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An có trách nhiệm nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích quản lý, kinh doanh, bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Được biết, Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An có tên thương mại Shantira Beach resort and Spa. Dự án có diện tích 8,6 ha, quy mô 3 tháp căn hộ tổng cộng 746 căn hộ, cùng 70 biệt thự biển.

Phối cảnh dự án Shantira Beach resort and Spa. Nguồn: Chủ đầu tư

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An (Vinacapital Hội An) thành lập năm 2007 do Tập đoàn VinaCapital (Singapore) nắm 100% vốn (gần 97 tỷ đồng), ông Lê Minh Phúc làm Tổng Giám đốc.

Tháng 12/2007, doanh nghiệp tiến hành khởi công dự án với vốn đầu tư 16 triệu USD. Thời điểm đó, dự án có tên Sofitel Hoi An Resort, quy mô trên 89 ngôi biệt thự và 84 phòng, được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Tuy nhiên dự án bị đình trệ triển khai trong nhiều năm.

Cuối tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital) trở thành chủ mới của Vinacapital Hội An. Đồng thời, ông Nguyễn Phú Quý (SN 1972) trở thành Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sau đổi chủ, dự án được cho phép gia hạn thi công 24 tháng đến tháng 04/2020. Tuy nhiên sau đó dự án tiếp tục chậm tiến độ và được gia hạn đến 31/12/2021. Đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến hết tháng 12/2022. Đến cuối tháng 12/2024, dự án tiếp tục gia hạn lần thứ tư, đến tháng 12/2026.

Cũng từ sau khi đổi chủ, Vinacapital Hội An liên tục được tăng vốn. Tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Cập nhật tới tháng 7/2026, Vinacapital Hội An chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 2 thành viên. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital giảm sở hữu còn 10% (tương đương 100 tỷ đồng); Công ty TNHH Phú Quốc Hội An nắm 90% (tương đương 900 tỷ đồng). Ông Nguyễn Phú Quý vẫn là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Được biết, ông Nguyễn Phú Quý còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital, Công ty TNHH Phú Hoàng Gia Hội An.

Ai sở hữu Vinacapital Hội An?

Về Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital (Royal Capital Group), pháp nhân này được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An, đăng ký ngành nghề dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Tại thời điểm tháng 5/2018, doanh nghiệp tăng vốn từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Chủ tịch Nguyễn Phú Quý góp 90%; 3 cổ đông khác gồm Trần Thị Chi Mai, Trần Bình Dương, Trần Nam Hải nhưng tỷ lệ sở hữu không được tiết lộ.

Tháng 3/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital như hiện nay.

Đến tháng 12/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Cập nhật đến tháng 6/2026, Royal Capital Group tiếp tục tăng vốn lên 1.700 tỷ đồng.

Được biết, Royal Capital Group cũng là chủ đầu tư dự án dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2, 3, 4), phường Thanh Hà, TP Hội An cũ (nay là Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2, 3, 4), phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 6/2026, Royal Capital Group đem 10% vốn góp tại Vinacapital Hội An để thay thế tài sản bảo đảm của hợp đồng tín dụng ký kết hồi tháng 4/2020 tại VietinBank chi nhánh Hội An.

Về cổ đông nắm nắm 90% vốn Vinacapital Hội An, Công ty TNHH Phú Quốc Hội An được thành lập tháng 12/2012, trụ sở tại số 488 Hai Bà Trưng, phường Hội An Tây, Đà Nẵng.

Tại thời điểm tháng 5/2015, doanh nghiệp tăng vốn từ 27 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng do bà Phạm Thị Thu Hà (SN 1970) là chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Tháng 3/2025, doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH 2 thành viên. Vốn điều lệ vẫn là 42 tỷ đồng do bà Phạm Thị Thu Hà góp 70%; ông Phạm Quang Vinh góp 30%.

Tháng 12/2025, Công ty TNHH Phú Quốc Hội An thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày sang Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Tại thời điểm này, công ty giảm vốn điều lệ về còn 2 tỷ đồng, vẫn do bà Phạm Thị Thu Hà nắm 70%; ông Phạm Quang Vinh nắm 30%.

Đến tháng 6/2026, công ty 2 lần tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 352 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 382 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn vẫn là bà Phạm Thị Thu Hà nắm 70%; ông Phạm Quang Vinh nắm 30%.

Dữ liệu của PV cũng ghi nhận tháng 8/2026, Công ty TNHH Phú Quốc Hội An đem 90% vốn góp tại Vinacapital Hội An để thế chấp tại VietinBank chi nhánh Hội An.