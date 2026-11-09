Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá nhanh: Siêu cột trụ đầu tiên cao bằng tòa nhà 24 tầng tại sân vận động lớn nhất thế giới do Vingroup xây dựng vừa đạt bước tiến mới

| | Bất động sản

Siêu cột trụ đầu tiên tại sân vận động VinFast - Trống Đồng vừa hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất, đánh dấu thêm một cột mốc thi công tại công trình có quy mô 135.000 chỗ ngồi ở phía Nam Hà Nội.

Theo thông tin từ VinCons, VinCons cùng các đơn vị đối tác vừa chính thức hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất siêu cột trụ đầu tiên thuộc dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Siêu cột trụ có kích thước mặt cắt 10x13m, chiều cao 72m. Đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn tại dự án, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và công nhân vận hành hệ thống ván khuôn trượt liên tục 24/24 giờ, với tốc độ trên 2m/ngày.

Quá trình thi công còn sử dụng hệ thống ống làm mát Cooling Pipe để giải nhiệt phần lõi kết cấu, kết hợp giải pháp ủ nhiệt ở phần biên. Theo VinCons, hạng mục đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng.

Sau gần một năm kể từ ngày khởi công 19/12/2025, sân vận động VinFast - Trống Đồng, hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, đang được triển khai với cường độ cao. Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.

Quá nhanh: Siêu cột trụ đầu tiên cao bằng tòa nhà 24 tầng tại sân vận động lớn nhất thế giới do Vingroup xây dựng vừa đạt bước tiến mới - Ảnh 1.

Với kích thước 10x13m và chiều cao lên đến 72m, đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn nhất tại dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, khối lượng thi công sân vận động đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại. Theo kế hoạch, hệ trụ giàn kích sẽ hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 11, trước khi nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12/2026.

Đây là một trong những phần việc có quy mô lớn nhất của dự án. Tổng khối lượng kết cấu thép sân vận động ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trường để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng. Dự án huy động các cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Quá nhanh: Siêu cột trụ đầu tiên cao bằng tòa nhà 24 tầng tại sân vận động lớn nhất thế giới do Vingroup xây dựng vừa đạt bước tiến mới - Ảnh 2.

Khi hoàn thành, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Để lắp dựng hệ mái, công trường sử dụng hệ thống trụ giàn kích thủy lực cao gần 80m, hỗ trợ nâng các mô-đun thép từ mặt đất lên vị trí lắp đặt. Trên đỉnh mỗi trụ chính có gối đỡ thép để định vị, tiếp nhận tải trọng từ hệ mái và truyền lực xuống nền móng.

Ở phần móng, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm. Các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng đang được triển khai đồng thời. Theo thiết kế, sân vận động sử dụng hệ mái che đóng mở tự động, cho phép điều chỉnh không gian để phục vụ nhiều loại hình sự kiện.

Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ vượt quy mô sân Narendra Modi tại Ahmedabad, Ấn Độ (khoảng 132.000 chỗ) và gấp hơn 3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ). Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang làm KĐT thể thao 9.171 ha với SVĐ lớn nhất hành tinh 135.000 chỗ, cách đó gần 50km cũng xây SVĐ 60.000 chỗ: Những công trình này mở ra cuộc chơi BĐS mới

Việt Nam đang làm KĐT thể thao 9.171 ha với SVĐ lớn nhất hành tinh 135.000 chỗ, cách đó gần 50km cũng xây SVĐ 60.000 chỗ: Những công trình này mở ra cuộc chơi BĐS mới Nổi bật

Thị trường nhà liền thổ Hà Nội diễn biến "lạ": Giá bán tăng 11% chỉ sau 1 quý lên 268 triệu đồng/m2, giao dịch giảm, nguồn cung mới tiếp tục đổ về ngoại thành

Thị trường nhà liền thổ Hà Nội diễn biến "lạ": Giá bán tăng 11% chỉ sau 1 quý lên 268 triệu đồng/m2, giao dịch giảm, nguồn cung mới tiếp tục đổ về ngoại thành Nổi bật

Huy động hơn 1.500 người và 800 máy móc, Việt Nam sẽ đào hầm gần 6km xuyên núi qua 2 đèo hiểm trở bậc nhất cả nước

Huy động hơn 1.500 người và 800 máy móc, Việt Nam sẽ đào hầm gần 6km xuyên núi qua 2 đèo hiểm trở bậc nhất cả nước

21:20 , 08/11/2026
Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm

Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm

20:59 , 08/11/2026
Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng

Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng

20:41 , 08/11/2026
Sau 2 năm thi công vẫn vướng giải phóng mặt bằng, dự án 800 tỷ nhận chỉ đạo nóng

Sau 2 năm thi công vẫn vướng giải phóng mặt bằng, dự án 800 tỷ nhận chỉ đạo nóng

20:27 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên