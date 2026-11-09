Hà Nội cho thuê 28ha đất và mặt nước xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành Quyết định số 6027/QĐ-UBND ngày 2/11/2026 về việc cho Công ty CP Cảng Giang Biên thuê 238.727 m² đất và 41.289 m² mặt nước tại phường Việt Hưng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên.

Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng (Đất công trình giao thông) và mặt nước (sông). Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký Quyết định cho thuê đất. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và cho thuê mặt nước thu tiền hằng năm.

Phương thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên. Ảnh: Hateco Group Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng trong đó vốn góp của các nhà đầu tư chiếm khoảng 15,2% và vốn huy động chiếm 84,8%), được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hạ tầng logistics quan trọng trên địa bàn phường Việt Hưng. Mục tiêu chính của dự án là đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp lân cận; kết nối trực tiếp với các cảng biển tại Lạch Huyện (Hải Phòng), giúp giảm chi phí logistics và giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ. Đồng thời, dự án cũng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất ngoài bãi sông. Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với lộ trình cụ thể như sau: Giai đoạn 1 (khoảng 12,3 ha): Dự kiến thực hiện trong 21 tháng, từ Quý II/2026 đến Quý IV/2027 sẽ nghiệm thu và đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 (khoảng 11,6 ha): Dự kiến thực hiện từ Quý II/2028 đến Quý IV/2029.

UBND TP giao Công ty CP Cảng Giang Biên có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Việt Hưng để rà soát, xác định diện tích đất chuyên trồng lúa (nếu có) trong phạm vi thực hiện Dự án.

Liên hệ với Sở, ngành và các đơn vị liên quan để xác định giá đất tính tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước và các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) theo quy định;...

Về Công ty CP Cảng Giang Biên, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2026, trụ sở chính tại Lô A Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Long Biên, TP.Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Ngoại trừ dịch vụ lai dắt tàu biển).

Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Cảng Giang Biên ở mức 388 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Tập đoàn Hateco (16%); Công ty CP Đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa (49%) và Công ty CP Hateco Logistics (35%).

Giữa tháng 9/2026, Cảng Giang Biên tăng vốn lên 1.118 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước. Hiện, ông Trần Quốc Bảo (SN 1993) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tại thời điểm Cảng Giang Biên có vốn điều lệ 388 tỷ đồng, ông Bảo cũng là người được ủy quyền phần vốn góp 190,12 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa (IPIC) tại Cảng Giang Biên.

Ông Trần Quốc Bảo còn được biết đến là cổ đông sáng lập góp 25% vốn tại IPIC. Hai cổ đông sáng lập còn lại của doanh nghiệp này là ông Trần Văn Kỳ (50%) và bà Trần Lan Phương (25%). Đáng chú ý, cả 3 cổ đông này có cùng địa chỉ liên lạc (tại thời điểm thành lập doanh nghiệp).

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến đầu tháng 9/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 548 tỷ đồng. Hiện, ông Trần Văn Kỳ (SN 1964) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của IPIC.

Chủ tịch Trần Văn Kỳ là doanh nhân đình đám, được biết đến nhiều với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hateco (Hateco Group).

Vị doanh nhân sinh năm 1964 này cũng đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Hateco, trong đó có Công ty CP Hateco Logistics- cổ đông sáng lập góp 35% vốn tại Cảng Giang Biên.

Nói thêm về Hateco Group, theo giới thiệu trên website, bất động sản được xác định là hoạt động kinh doanh cốt lõi, tiềm chủ lực của tập đoàn. Một số dự án tiêu biểu của Hateco Group tại Hà Nội có thể kể đến như: Hateco Laroma; Hateco Green Park; Hateco Green City...

Hateco còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án lớn về logistics, hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư cảng biển như KCN Bắc Tiền Phong (DEEP C), Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), Cảng cạn ICD Long Biên...

Mới đây, hồi tháng 5/2026, một doanh nghiệp nhóm Hateco là Công ty CP thương mại dịch vụ Đông Anh được UBND TP.Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 396.292 m2 đất do công ty đang quản lý, sử dụng tại xã Vĩnh Thanh (TP.Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Liên quan đến dự án trên, ngày 16/3, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Hateco Đông Anh (tên thương mại: The InterCentral). The InterCentral được phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng.

Dự án tọa lạc tại khu vực Vành đai 3, ngay cửa ngõ Bắc Hà Nội; có quy mô hơn 42ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng; dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của hơn 18.000 cư dân.