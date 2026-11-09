Siêu dự án gần 100.000 tỷ đồng của liên danh Sunshine Group tại Hà Nội có diễn biến mới đáng chú ý

Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 2/l1/2026 về việc giao, cho thuê đất tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc cho liên danh Handico - Sunshine Group - Big Gain - Thái Nam Land - Potamos thực hiện dự án KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi).

Đây là đợt giao, cho thuê đất đầu tiên sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư theo các Quyết định số 5988/QĐ-UBND; 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026.

Kiến tạo một "Hà Nội mới" từ hạ tầng hiện đại, giữ được tinh thần cốt lõi của Thủ đô: văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc và lấy con người làm trung tâm

Với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 465 ha, dự án Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi) đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người.

KĐT Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi) của liên danh Sunshine Group mang đậm dấu ấn hồn cốt Thủ đô, không chỉ xây thêm nhà ở mà còn kiến tạo một Hà Nội mới hiện đại, đáng sống, có bản sắc và kết nối với chiều sâu văn hóa nghìn năm.





Cùng định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) nhằm tăng cường kết nối với khu vực trung tâm, hướng tới kiến tạo một "Hà Nội mới" ở phía Bắc Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian đô thị, kết hợp phát triển hiện đại với bảo tồn văn hóa và di sản, được cụ thể hóa qua hệ thống công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh, mặt nước… và các khu phố mang đậm dấu ấn kiến trúc "phố cổ, phố cũ" của vùng lõi Hà Nội.

Các tuyến phố lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, kết hợp nét cổ kính của không gian phố cũ Hà Nội, được bố trí linh hoạt để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và sinh kế tại chỗ cho người dân, kết hợp với các không gian thương mại, dịch vụ, giải trí cùng hệ thống hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm R&D…) nhằm tạo môi trường sống thuận tiện cho người dân yên tâm an cư, làm việc, học tập và gắn bó lâu dài.

Người dân Hà Nội đặt kỳ vọng cao vào kinh nghiệm phát triển sản phẩm cao cấp của Sunshine Group sẽ được chuyển hóa thành phục vụ an cư cho hàng chục ngàn người

Sau đợt giao đất đầu tiên, liên danh Sunshine Group sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ xin giao đất đối với phần diện tích còn lại của dự án, trong bối cảnh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất đang được đẩy nhanh với sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân.

Bên cạnh kỳ vọng vào định hướng tái thiết Hà Nội, từ góc nhìn người dùng cuối, có nhu cầu ở thực, người dân còn đặt niềm tin lớn vào việc Sunshine Group cùng liên danh triển khai dự án trực tiếp trên quỹ đất được Nhà nước giao, chuyển hoá lợi thế kinh nghiệm phát triển sản phẩm cao cấp thành lời giải cho bài toán nhà ở "chất lượng cao - giá tối ưu", phục vụ nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người.

Theo đó, khi không phát sinh chi phí mua lại dự án thông qua hoạt động M&A, Sunshine Group sẽ có thêm dư địa tài chính dồi dào để đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ - tiện ích và đặc biệt là chất lượng sản phẩm nhà ở, với cơ cấu giá phù hợp với từng nhóm cư dân.