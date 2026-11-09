Siêu dự án gần 100.000 tỷ đồng của liên danh Sunshine Group tại Hà Nội có diễn biến mới đáng chú ý
Sau Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 30/10/2026, UBND TP Hà Nội tiếp tục giao đất (đợt 1) cho liên danh Sunshine Group triển khai KĐT mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi), hướng tới tái thiết Hà Nội, gắn an cư với sinh kế và bảo tồn bản sắc Thủ đô.
- 03-11-2026Người dân Thủ đô kỳ vọng gì ở Khu đô thị đa mục tiêu quy mô gần 100.000 tỷ của Sunshine Group và liên danh?
Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 2/l1/2026 về việc giao, cho thuê đất tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc cho liên danh Handico - Sunshine Group - Big Gain - Thái Nam Land - Potamos thực hiện dự án KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi).
Đây là đợt giao, cho thuê đất đầu tiên sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư theo các Quyết định số 5988/QĐ-UBND; 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026.
Kiến tạo một "Hà Nội mới" từ hạ tầng hiện đại, giữ được tinh thần cốt lõi của Thủ đô: văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc và lấy con người làm trung tâm
Với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 465 ha, dự án Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi) đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người.
Cùng định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) nhằm tăng cường kết nối với khu vực trung tâm, hướng tới kiến tạo một "Hà Nội mới" ở phía Bắc Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian đô thị, kết hợp phát triển hiện đại với bảo tồn văn hóa và di sản, được cụ thể hóa qua hệ thống công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh, mặt nước… và các khu phố mang đậm dấu ấn kiến trúc "phố cổ, phố cũ" của vùng lõi Hà Nội.
Người dân Hà Nội đặt kỳ vọng cao vào kinh nghiệm phát triển sản phẩm cao cấp của Sunshine Group sẽ được chuyển hóa thành phục vụ an cư cho hàng chục ngàn người
Sau đợt giao đất đầu tiên, liên danh Sunshine Group sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ xin giao đất đối với phần diện tích còn lại của dự án, trong bối cảnh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất đang được đẩy nhanh với sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân.
Bên cạnh kỳ vọng vào định hướng tái thiết Hà Nội, từ góc nhìn người dùng cuối, có nhu cầu ở thực, người dân còn đặt niềm tin lớn vào việc Sunshine Group cùng liên danh triển khai dự án trực tiếp trên quỹ đất được Nhà nước giao, chuyển hoá lợi thế kinh nghiệm phát triển sản phẩm cao cấp thành lời giải cho bài toán nhà ở "chất lượng cao - giá tối ưu", phục vụ nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người.
Theo đó, khi không phát sinh chi phí mua lại dự án thông qua hoạt động M&A, Sunshine Group sẽ có thêm dư địa tài chính dồi dào để đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ - tiện ích và đặc biệt là chất lượng sản phẩm nhà ở, với cơ cấu giá phù hợp với từng nhóm cư dân.
Việt Nam hàng ngày