Kiểm tra căn nhà ở Hà Nội lúc 12 giờ, công an bắt Quàng Thị Vinh SN 1996

Công an TP Hà Nội ngày 8/11/2026 cho biết đã khởi tố 02 đối tượng vi phạm về ma túy tại xã Đại Xuyên.

Theo đó, khoảng 12h20 ngày 27/10/2026, tiếp nhận tin báo của người dân về việc có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xóm 2, thôn Thần Quy, Công an xã Đại Xuyên đã tiến hành kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã đưa Lại Văn Tằng (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) và Quàng Thị Vinh (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên) về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tự nguyện giao nộp 01 gói nilon chứa 02 viên nén màu hồng và 01 viên nén màu xanh. Tằng khai nhận số ma túy trên là dạng “ngựa”, mua về để cùng Vinh sử dụng. Xét nghiệm nhanh kết quả hai đối tượng dương tính với ma túy.

Đối tượng Quàng Thị Vinh (trái) và Lại Văn Tằng - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 30/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Văn Tằng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 255 và 249; Quàng Thị Vinh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.