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CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh tối 8/11/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội vi phạm tốc độ trong tuần qua. Theo đó, từ ngày 26/10 đến 1/11, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 523 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Xem danh sách phương tiện vi phạm phạt nguội chi tiết TẠI ĐÂY:

CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 13.

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ năm 2026

CSGT đề nghị 523 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 14.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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