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CSGT đề nghị 282 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin phạt nguội sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách phạt nguội. Theo đó, từ ngày 01/10/2026 đến ngày 11/10/2026, qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông, công an phát hiện 282 trường hợp vi phạm phạt nguội.

Công an Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

01-10-2026 00:21

Ô tô con

36H-077.38

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

01-10-2026 08:15

Ô tô con

36A-636.59

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

01-10-2026 10:09

Ô tô con

36C-404.51

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

4

01-10-2026 11:26

Ô tô con

36A-882.92

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5

01-10-2026 12:59

Ô tô con

36K-318.18

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6

01-10-2026 14:18

Ô tô con

36A-895.72

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7

01-10-2026 17:26

Ô tô con

36A-626.11

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8

01-10-2026 17:36

Ô tô con

36A-671.74

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

01-10-2026 17:42

Ô tô con

36A-980.47

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10

02-10-2026 08:32

Ô tô con

36K-426.47

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11

02-10-2026 09:23

Ô tô con

36A-839.68

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

02-10-2026 13:53

Ô tô con

36A-392.46

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

02-10-2026 14:51

Ô tô con

36A-087.27

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

02-10-2026 15:02

Ô tô con

36A-623.88

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15

02-10-2026 15:04

Ô tô con

36A-674.84

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

02-10-2026 16:32

Ô tô con

36A-459.86

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

02-10-2026 17:01

Ô tô con

36A-258.68

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

02-10-2026 17:08

Ô tô con

36A-857.49

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

02-10-2026 17:12

Ô tô con

30F-624.98

Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20

02-10-2026 18:22

Ô tô con

36K-323.84

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

02-10-2026 18:44

Ô tô con

36A-498.34

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22

02-10-2026 18:46

Ô tô con

36B-438.31

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

02-10-2026 19:15

Ô tô con

36A-940.34

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24

02-10-2026 19:18

Ô tô con

36A-709.33

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25

02-10-2026 23:00

Ô tô con

36A-379.26

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

03-10-2026 00:43

Ô tô con

98A-775.19

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27

03-10-2026 05:59

Ô tô con

15A-780.84

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

03-10-2026 07:00

Ô tô con

36A-797.89

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

03-10-2026 07:24

Ô tô con

36B-375.44

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30

03-10-2026 08:18

Ô tô con

36A-614.28

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31

03-10-2026 08:35

Ô tô con

36B-360.69

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

03-10-2026 08:46

Ô tô con

36H-106.65

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33

03-10-2026 08:50

Ô tô con

36A-529.21

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34

03-10-2026 08:57

Ô tô con

36A-985.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35

03-10-2026 10:30

Ô tô con

30K-017.11

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36

03-10-2026 11:49

Ô tô con

37K-133.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37

03-10-2026 13:55

Ô tô con

36G-001.66

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38

03-10-2026 14:16

Ô tô con

36B-433.90

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39

03-10-2026 14:59

Ô tô con

29A-282.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

03-10-2026 15:07

Ô tô con

36K-214.92

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

03-10-2026 16:27

Ô tô con

36A-805.66

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

42

03-10-2026 16:36

Ô tô con

36A-206.71

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43

03-10-2026 16:44

Ô tô con

36A-988.20

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44

03-10-2026 16:48

Ô tô con

36A-895.36

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45

03-10-2026 17:12

Ô tô con

36K-916.81

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46

03-10-2026 17:33

Ô tô con

36A-719.94

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47

03-10-2026 17:58

Ô tô con

36B-486.93

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

03-10-2026 18:49

Ô tô con

36A-335.16

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49

03-10-2026 21:53

Ô tô con

36A-999.19

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50

03-10-2026 22:15

Ô tô con

36A-379.26

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51

03-10-2026 22:21

Ô tô con

36A-998.00

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52

03-10-2026 22:40

Ô tô con

36A-686.77

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53

03-10-2026 22:43

Ô tô con

36A-995.76

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54

03-10-2026 23:21

Ô tô con

36H-163.35

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55

04-10-2026 06:14

Ô tô con

36A-176.27

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

56

04-10-2026 06:57

Ô tô con

36K-649.71

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57

04-10-2026 08:08

Ô tô con

36H-152.49

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58

04-10-2026 08:49

Ô tô con

36A-407.26

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59

04-10-2026 09:05

Ô tô con

36M-5822

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60

04-10-2026 09:13

Ô tô con

36B-563.31

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

61

04-10-2026 09:13

Ô tô con

36B-563.31

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Chở người trên thùng xe trái quy định

62

04-10-2026 09:57

Ô tô con

36A-034.65

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

63

04-10-2026 10:22

Ô tô con

36A-639.60

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64

04-10-2026 11:10

Ô tô con

36B-365.14

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65

04-10-2026 11:35

Ô tô con

36A-181.97

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66

04-10-2026 13:15

Ô tô con

36A-168.55

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67

04-10-2026 13:40

Ô tô con

36B-434.31

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68

04-10-2026 13:58

Ô tô con

36K-074.21

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69

04-10-2026 14:44

Ô tô con

30M-729.53

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

04-10-2026 15:04

Ô tô con

30F-628.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71

04-10-2026 15:28

Ô tô con

36B-388.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72

04-10-2026 15:43

Ô tô con

30B-938.16

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73

04-10-2026 16:44

Ô tô con

36K-068.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74

04-10-2026 18:02

Ô tô con

36A-945.66

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

04-10-2026 18:48

Ô tô con

30M-385.89

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76

04-10-2026 19:09

Ô tô con

36A-699.63

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77

04-10-2026 19:58

Ô tô con

36H-103.26

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78

04-10-2026 20:07

Ô tô con

36A-129.19

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79

04-10-2026 20:08

Ô tô con

36C-199.50

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

04-10-2026 20:52

Ô tô con

36K-590.74

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

04-10-2026 21:25

Ô tô con

36H-127.69

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

04-10-2026 21:40

Ô tô con

36E-009.32

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

04-10-2026 21:50

Ô tô con

36H-104.32

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

04-10-2026 22:26

Ô tô con

36C-356.91

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

04-10-2026 23:49

Ô tô con

36K-095.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86

05-10-2026 01:00

Ô tô con

36A-389.44

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

05-10-2026 05:25

Ô tô con

36K-039.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

05-10-2026 07:06

Ô tô con

36K-088.01

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

05-10-2026 09:39

Ô tô con

30H-148.27

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90

05-10-2026 12:22

Ô tô con

36A-448.77

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

05-10-2026 12:48

Ô tô con

50LD-118.86

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92

05-10-2026 13:36

Ô tô con

37K-133.79

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

05-10-2026 13:40

Ô tô con

36A-754.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94

05-10-2026 17:06

Ô tô con

36A-152.79

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95

05-10-2026 17:08

Ô tô con

36B-341.00

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96

05-10-2026 18:16

Ô tô con

36K-088.23

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97

05-10-2026 18:51

Ô tô con

36A-725.22

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98

06-10-2026 06:03

Ô tô con

36A-328.95

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99

06-10-2026 08:10

Ô tô con

36C-484.22

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

06-10-2026 14:21

Ô tô con

36K-232.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101

06-10-2026 16:25

Ô tô con

36A-734.78

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102

06-10-2026 16:57

Ô tô con

36K-123.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103

06-10-2026 17:41

Ô tô con

36K-124.83

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104

06-10-2026 17:46

Ô tô con

36A-575.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105

06-10-2026 18:43

Ô tô con

36A-604.05

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106

07-10-2026 06:09

Ô tô con

36A-958.42

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107

07-10-2026 06:43

Ô tô con

36A-351.25

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108

07-10-2026 06:51

Ô tô con

29KT-0312

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

109

07-10-2026 07:24

Ô tô con

36A-389.20

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

110

07-10-2026 07:43

Ô tô con

36K-338.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111

07-10-2026 07:59

Ô tô con

36A-497.61

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112

07-10-2026 15:26

Ô tô con

37S-7702

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113

07-10-2026 16:13

Ô tô con

36M-5822

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114

07-10-2026 17:31

Ô tô con

36K-042.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115

08-10-2026 02:49

Ô tô con

36K-333.29

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116

08-10-2026 06:43

Ô tô con

36A-351.25

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117

08-10-2026 07:09

Ô tô con

36A-123.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118

08-10-2026 07:45

Ô tô con

36K-004.82

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119

08-10-2026 08:08

Ô tô con

36A-808.93

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120

08-10-2026 08:18

Ô tô con

36F-011.85

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

08-10-2026 09:06

Ô tô con

36A-791.66

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122

08-10-2026 09:17

Ô tô con

36M-5822

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123

08-10-2026 09:50

Ô tô con

36A-375.20

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124

08-10-2026 11:49

Ô tô con

36A-651.31

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125

08-10-2026 12:45

Ô tô con

36K-031.03

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

08-10-2026 13:22

Ô tô con

36A-892.78

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127

08-10-2026 14:43

Ô tô con

36K-319.76

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

08-10-2026 15:07

Ô tô con

36A-230.11

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129

08-10-2026 15:20

Ô tô con

36K-335.09

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130

08-10-2026 15:23

Ô tô con

36A-055.24

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131

08-10-2026 17:43

Ô tô con

36A-362.11

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132

08-10-2026 18:21

Ô tô con

36K-244.64

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

08-10-2026 20:53

Ô tô con

36A-698.98

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

08-10-2026 22:20

Ô tô con

36B-457.44

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

09-10-2026 06:15

Ô tô con

36A-795.30

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136

09-10-2026 06:41

Ô tô con

36C-347.21

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

09-10-2026 09:00

Ô tô con

36K-217.00

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138

09-10-2026 09:13

Ô tô con

36H-098.25

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139

09-10-2026 10:55

Ô tô con

36K-722.14

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140

09-10-2026 12:33

Ô tô con

30F-427.52

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141

09-10-2026 12:39

Ô tô con

36K-835.23

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142

09-10-2026 12:43

Ô tô con

36B-522.05

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143

09-10-2026 15:02

Ô tô con

36A-385.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144

09-10-2026 15:31

Ô tô con

36A-769.98

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145

09-10-2026 16:37

Ô tô con

36A-685.62

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146

09-10-2026 17:11

Ô tô con

36C-427.04

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147

09-10-2026 21:10

Ô tô con

36K-843.50

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148

09-10-2026 21:22

Ô tô con

30E-977.10

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

149

09-10-2026 21:51

Ô tô con

36A-369.34

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150

09-10-2026 21:53

Ô tô con

36B-582.76

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151

10-10-2026 05:47

Ô tô con

36A-969.80

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152

10-10-2026 06:18

Ô tô con

36A-391.78

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

153

10-10-2026 08:12

Ô tô con

36E-001.95

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154

10-10-2026 09:56

Ô tô con

36K-694.17

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

10-10-2026 10:09

Ô tô con

36A-724.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156

10-10-2026 10:37

Ô tô con

36K-393.59

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157

10-10-2026 11:23

Ô tô con

30F-996.62

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158

10-10-2026 12:16

Ô tô con

36A-125.53

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159

10-10-2026 12:48

Ô tô con

36K-252.09

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160

10-10-2026 14:10

Ô tô con

36A-388.85

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161

10-10-2026 14:28

Ô tô con

36A-428.48

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162

10-10-2026 15:10

Ô tô con

36B-428.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163

10-10-2026 15:43

Ô tô con

36B-452.09

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164

10-10-2026 15:48

Ô tô con

36A-087.15

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165

10-10-2026 16:16

Ô tô con

36K-190.21

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166

10-10-2026 20:27

Ô tô con

36A-003.33

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167

10-10-2026 20:41

Ô tô con

36B-390.34

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168

10-10-2026 20:48

Ô tô con

36A-999.37

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169

10-10-2026 21:00

Ô tô con

36A-453.62

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170

10-10-2026 23:26

Ô tô con

36E-000.85

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171

11-10-2026 06:47

Ô tô con

36A-491.96

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

172

11-10-2026 08:15

Ô tô con

36A-338.63

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

173

11-10-2026 09:01

Ô tô con

36A-409.39

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174

11-10-2026 09:11

Ô tô con

36B-529.41

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175

11-10-2026 11:27

Ô tô con

36A-531.89

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176

11-10-2026 11:27

Ô tô con

36A-587.78

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177

11-10-2026 12:26

Ô tô con

22A-042.25

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178

11-10-2026 12:55

Ô tô con

51K-562.68

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179

11-10-2026 13:09

Ô tô con

36A-770.62

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180

11-10-2026 14:06

Ô tô con

36A-762.09

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181

11-10-2026 14:28

Ô tô con

90C-109.81

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

182

11-10-2026 15:19

Ô tô con

30F-192.89

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183

11-10-2026 16:01

Ô tô con

29E-666.04

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

184

11-10-2026 16:13

Ô tô con

36A-183.86

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185

11-10-2026 18:38

Ô tô con

36A-408.99

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186

11-10-2026 21:01

Ô tô con

36A-350.69

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187

11-10-2026 21:13

Ô tô con

36A-596.33

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188

11-10-2026 21:35

Ô tô con

36A-138.19

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189

11-10-2026 21:56

Ô tô con

30E-867.41

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190

02-10-2026 16:38

Ô tô con

36C-109.34

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191

03-10-2026 10:43

Ô tô con

36C-303.77

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192

03-10-2026 17:33

Ô tô con

36C-482.25

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

193

04-10-2026 07:41

Ô tô con

36K-655.68

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

194

04-10-2026 11:48

Ô tô con

36C-476.80

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195

04-10-2026 14:52

Ô tô con

36C-141.91

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196

05-10-2026 12:03

Ô tô con

36K-363.05

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197

05-10-2026 18:21

Ô tô con

29KT-111.99

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

198

06-10-2026 15:19

Ô tô con

29V-3197

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199

07-10-2026 09:51

Ô tô con

36K-584.30

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200

07-10-2026 11:12

Ô tô con

15C-086.73

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201

07-10-2026 23:16

Ô tô con

36R-026.09

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202

08-10-2026 10:14

Ô tô con

36B-417.07

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

203

08-10-2026 16:34

Ô tô con

36C-474.01

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204

10-10-2026 14:43

Ô tô con

36C-146.86

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205

10-10-2026 16:15

Ô tô con

36C-321.73

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206

01-10-2026 06:05

Mô tô (Xe máy)

18D1-038.26

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

207

01-10-2026 06:07

Mô tô (Xe máy)

36AE-491.08

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

208

01-10-2026 06:09

Mô tô (Xe máy)

36B6-792.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

209

01-10-2026 06:09

Mô tô (Xe máy)

36B6-792.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

210

01-10-2026 06:20

Mô tô (Xe máy)

36AC-595.36

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

211

01-10-2026 21:14

Mô tô (Xe máy)

36AC-551.72

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

23826.7.7.c.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212

01-10-2026 21:14

Mô tô (Xe máy)

36AC-551.72

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

213

02-10-2026 02:06

Mô tô (Xe máy)

36AE-232.51

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

214

03-10-2026 22:58

Mô tô (Xe máy)

36AE-560.20

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

215

03-10-2026 22:58

Mô tô (Xe máy)

36AE-560.20

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

216

03-10-2026 23:08

Mô tô (Xe máy)

36B3-905.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

217

04-10-2026 00:20

Mô tô (Xe máy)

36AE-232.82

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

218

04-10-2026 05:58

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-490.34

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

219

04-10-2026 05:58

Mô tô (Xe máy)

36AA-270.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

220

04-10-2026 06:15

Mô tô (Xe máy)

36B2-734.36

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

221

04-10-2026 06:16

Mô tô (Xe máy)

36B8-002.77

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

222

04-10-2026 09:01

Mô tô (Xe máy)

36AB-765.36

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

223

05-10-2026 06:25

Mô tô (Xe máy)

36B7-192.63

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

224

05-10-2026 06:26

Mô tô (Xe máy)

36B4-358.82

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

225

05-10-2026 09:28

Mô tô (Xe máy)

36AE-403.49

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

226

05-10-2026 21:36

Mô tô (Xe máy)

36AC-919.65

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

227

05-10-2026 21:36

Mô tô (Xe máy)

36AC-919.65

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

228

05-10-2026 21:59

Mô tô (Xe máy)

36AD-955.14

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

229

05-10-2026 21:59

Mô tô (Xe máy)

36AD-955.14

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

230

05-10-2026 21:59

Mô tô (Xe máy)

36AD-955.14

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

231

06-10-2026 06:12

Mô tô (Xe máy)

36B4-121.22

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

232

06-10-2026 06:14

Mô tô (Xe máy)

36B5-374.72

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

233

06-10-2026 06:15

Mô tô (Xe máy)

36B5-694.90

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

234

06-10-2026 06:16

Mô tô (Xe máy)

36B6-043.56

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

235

06-10-2026 06:16

Mô tô (Xe máy)

36B6-043.56

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

236

06-10-2026 06:16

Mô tô (Xe máy)

36AB-975.29

Ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Siêu thị Big C., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

237

06-10-2026 06:20

Mô tô (Xe máy)

36AA-301.90

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

238

06-10-2026 08:03

Mô tô (Xe máy)

36B6-583.35

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

239

06-10-2026 08:04

Mô tô (Xe máy)

36B4-396.73

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

240

06-10-2026 08:21

Mô tô (Xe máy)

36B8-887.52

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

241

07-10-2026 05:57

Mô tô (Xe máy)

36AC-620.86

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

242

07-10-2026 05:59

Mô tô (Xe máy)

36AE-491.08

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

243

07-10-2026 06:02

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-669.56

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

244

07-10-2026 06:18

Mô tô (Xe máy)

36AB-764.84

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

245

07-10-2026 06:24

Mô tô (Xe máy)

36AC-558.74

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

246

07-10-2026 06:26

Mô tô (Xe máy)

36B4-463.28

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

247

08-10-2026 11:35

Mô tô (Xe máy)

36AC-724.86

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

248

08-10-2026 11:36

Mô tô (Xe máy)

36AB-264.69

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

249

09-10-2026 05:33

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-693.67

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

250

09-10-2026 05:50

Mô tô (Xe máy)

36B8-363.54

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

251

09-10-2026 05:55

Mô tô (Xe máy)

36B4-231.47

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

252

09-10-2026 17:08

Mô tô (Xe máy)

36B5-172.09

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

253

09-10-2026 17:11

Mô tô (Xe máy)

36B1-771.32

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

254

09-10-2026 18:38

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-312.47

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

255

10-10-2026 06:37

Mô tô (Xe máy)

36B2-257.10

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

256

10-10-2026 12:37

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-682.07

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

257

10-10-2026 12:39

Mô tô (Xe máy)

36B3-279.53

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

258

10-10-2026 12:44

Mô tô (Xe máy)

36B1-786.68

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

259

10-10-2026 13:05

Mô tô (Xe máy)

36AE-322.18

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

260

10-10-2026 13:07

Mô tô (Xe máy)

36AE-399.52

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

261

10-10-2026 13:21

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-687.37

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

262

10-10-2026 13:22

Mô tô (Xe máy)

36AC-995.85

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

263

10-10-2026 13:26

Mô tô (Xe máy)

36B3-657.86

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

264

10-10-2026 13:29

Mô tô (Xe máy)

36AC-537.74

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

265

11-10-2026 02:19

Mô tô (Xe máy)

36B7-456.62

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

266

11-10-2026 02:19

Mô tô (Xe máy)

36B7-456.62

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

267

11-10-2026 05:53

Mô tô (Xe máy)

36AC-655.44

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

268

11-10-2026 05:59

Mô tô (Xe máy)

36B3-696.47

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

269

11-10-2026 06:09

Mô tô (Xe máy)

36B5-374.72

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

270

11-10-2026 06:10

Mô tô (Xe máy)

36P6-3318

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

271

11-10-2026 06:13

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-682.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

272

11-10-2026 06:20

Mô tô (Xe máy)

36B4-172.25

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

273

11-10-2026 06:26

Mô tô (Xe máy)

36AC-741.56

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

274

11-10-2026 06:36

Mô tô (Xe máy)

36B3-459.04

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

275

11-10-2026 06:56

Mô tô (Xe máy)

36AE-940.79

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

276

11-10-2026 06:56

Mô tô (Xe máy)

36E1-335.62

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

277

11-10-2026 06:58

Mô tô (Xe máy)

36E1-335.62

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

278

11-10-2026 14:41

Mô tô (Xe máy)

36MĐ8-209.16

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

279

11-10-2026 14:42

Mô tô (Xe máy)

36MĐ1-622.85

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

280

11-10-2026 14:48

Mô tô (Xe máy)

36B7-583.54

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

281

11-10-2026 14:48

Mô tô (Xe máy)

36B7-583.54

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

282

11-10-2026 14:49

Mô tô (Xe máy)

36B7-044.90

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm

CSGT đề nghị 282 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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