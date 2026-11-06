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Ra lệnh bắt khẩn cấp nhân viên quán ăn Lê Chí Linh SN 1991

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Chí Linh (SN 1991, ngụ tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ).

Đối tượng Lê Chí Linh lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, chiều tối ngày 3/11, anh Ng. Tr. S (38 tuổi) ngụ tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, chủ quán ăn 79 trên địa bàn, đến Công an xã Đại Phước trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến kiểm tra quán, anh S. phát hiện nhân viên làm việc tại quán là Lê Chí Linh đã lấy trộm 01 xe máy và 01 laptop rồi rời khỏi quán.

Qua kiểm tra hệ thống camera giám sát, anh S xác định Linh là người lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, nhiều lần liên lạc với Linh nhưng không được nên anh S. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phối hợp Công an phường Phú Lợi, TPHCM bắt Lê Chí Linh gần 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phú Lợi, thu giữ chiếc xe mô tô là tang vật vụ trộm. Làm việc với cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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