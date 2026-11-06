CSGT Bắc Ninh phát cảnh báo về 22 biển số xe: Chủ phương tiện cần đặc biệt lưu ý

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh, qua công tác kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện sử dụng biển số giả hoặc biển số đã bị thu hồi nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Đáng chú ý, một số chủ phương tiện bị phát hiện đặt làm biển số giả trên mạng để gắn lên xe. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về quản lý phương tiện giao thông mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Các biển số được cơ quan chức năng phát hiện gồm: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 99A-096.96; 30E-679.38; 30F-228.46; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98 và 30K-509.59.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh cảnh báo 22 biển số xe có dấu hiệu bị sử dụng trái phép (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)

Rao bán, đặt làm biển số giả trên mạng có thể bị xử lý hình sự

Theo cơ quan chức năng, tình trạng quảng cáo, nhận đặt làm biển số xe theo yêu cầu trên không gian mạng vẫn diễn ra. Những hoạt động này có thể tiếp tay cho việc sử dụng biển số giả, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý phương tiện và xử lý vi phạm giao thông.

Việc sử dụng biển số giả còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, gây khó khăn cho quá trình xác minh danh tính phương tiện và người điều khiển.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh nhấn mạnh, hành vi sản xuất, mua bán trái phép biển số xe giả có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Người sử dụng biển số giả cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc ngăn chặn hành vi vi phạm không chỉ cần tập trung vào người trực tiếp sử dụng biển số giả mà còn phải kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, quảng cáo và cung cấp loại biển số này.

CSGT kêu gọi người dân phối hợp phát hiện, tố giác

Để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng.

Khi phát hiện phương tiện mang một trong những biển số nêu trên lưu thông trên đường, người dân có thể ghi hình, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông thông qua fanpage hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích phản ánh các tài khoản mạng xã hội, trang web hoặc cơ sở có dấu hiệu sản xuất, quảng cáo, nhận đặt làm và mua bán biển số xe giả để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân không tự ý truy đuổi hoặc chặn phương tiện nghi sử dụng biển số giả, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Việc cung cấp thông tin kịp thời, đúng sự thật sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, ngăn chặn hành vi vi phạm từ nguồn cung đến người sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh, việc biển số thật đã bị thu hồi nhưng vẫn có phương tiện sử dụng biển số giả để lưu thông là hành vi cần được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

*Nguồn: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh