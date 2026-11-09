Công an kiểm tra 300 người ở dự án điện gió

Sáng ngày 07/11/2026, Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng ... và Trạm Y tế xã Kỳ Anh tổ chức kiểm tra ma túy đối với 300 công nhân đang làm việc tại Dự án điện gió trên địa bàn.

Hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy trong môi trường lao động; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Kết quả, 300/300 công nhân được kiểm tra đều âm tính với ma túy, đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian tới, Công an xã Kỳ Anh tiếp tục tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị thi công trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy; góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Những hình ảnh từ buổi kiểm tra do Công an xã Kỳ Anh cung cấp: