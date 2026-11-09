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Bắt tạm giam Lê Mạnh Hiệp SN 2000 để điều tra số tài sản hơn 470 triệu đồng

| | Xã hội

Khoảng 11 giờ ngày 7/11/2026, lực lượng Công an đã tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh.

Công an TP Hà Nội ngày 8/11/2026 cho biết, sau hơn 30 giờ truy xét, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ trộm 11 điện thoại tại phố Trần Duy Hưng, thu hồi toàn bộ tài sản cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, ngày 6/11/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Điện máy xanh, số 83 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Lê Mạnh Hiệp cùng tang vật vụ trộm cắp - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan Công an xác định Lê Mạnh Hiệp (sinh năm 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Đến khoảng 11 giờ ngày 7/11/2026, lực lượng Công an đã tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh. Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận hành vi trộm cắp lấy 11 điện thoại iPhone và Samsung vào ngày 06/11/2026. Sau đó, đối tượng đến TP. Quảng Ninh và bán 6 điện thoại tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng thu hồi đủ 11 điện thoại, trị giá khoảng 338.080.000 đồng, cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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