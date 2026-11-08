1 học sinh ở Lào Cai mua linh kiện, độ xe máy điện chạy tới 151 km/h

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai), đơn vị vừa phát hiện một trường hợp học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe máy điện, khiến phương tiện có khả năng đạt tốc độ lên tới 151 km/h.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 7/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên phát hiện xe máy điện biển kiểm soát 24AA-927.xx có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Phương tiện do M.D.T., một học sinh, cầm lái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở để kiểm tra, xác minh.

Nam sinh M.D.T. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã đặt mua các phụ kiện trên mạng rồi tự lắp đặt, độ chế xe nhằm tăng công suất. Sau khi được can thiệp, chiếc xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 151 km/h.

Do T. còn trong độ tuổi học sinh, lực lượng chức năng đã mời phụ huynh đến phối hợp làm việc, đồng thời tuyên truyền, phân tích những nguy cơ mất an toàn khi tự ý thay đổi kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Tổ công tác yêu cầu tháo dỡ các phụ kiện lắp thêm, khôi phục xe về đúng trạng thái và thông số kỹ thuật theo thiết kế của nhà sản xuất. Học sinh cùng gia đình cũng phải cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, việc tự ý thay đổi kết cấu, công suất động cơ và tốc độ xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi phương tiện bị can thiệp kỹ thuật không đúng quy chuẩn, khả năng vận hành và hệ thống phanh có thể không còn phù hợp với tốc độ thực tế. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai) sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên, học sinh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.