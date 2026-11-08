Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ vị trí CSGT để tài xế né chốt, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

| | Xã hội

Đăng tải vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ lên nhóm Facebook để giúp tài xế né tránh kiểm tra, một người đàn ông ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Chiều 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị xử phạt một người đàn ông vì đăng tải thông tin về vị trí lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin về vị trí các tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trong nhóm “Hội lái xe đất Tổ - Chi hội lái xe thành phố Việt Trì”.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Đ.M.V, người đăng tải bài viết trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải thông tin nhằm giúp những người tham gia giao thông biết vị trí lực lượng chức năng để né tránh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ xác định người đăng bài là Đ.M.V. (SN 1990, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định xử phạt Đ.M.V. 7,5 triệu đồng về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích”.

Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí, hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp người khác né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Minh Quang/VTC news

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau Nổi bật

Từ chiều tối nay không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to

Từ chiều tối nay không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to Nổi bật

Nói lời sau cùng, Mr Pips xin được kết hôn trong tù

Nói lời sau cùng, Mr Pips xin được kết hôn trong tù

17:44 , 08/11/2026
XSMT 8/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 8 tháng 11

XSMT 8/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 8 tháng 11

17:40 , 08/11/2026
Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

16:59 , 08/11/2026
XSMN 8/11 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11

XSMN 8/11 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11

16:44 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên