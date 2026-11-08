Tiết lộ vị trí CSGT để tài xế né chốt, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị xử phạt một người đàn ông vì đăng tải thông tin về vị trí lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin về vị trí các tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trong nhóm “Hội lái xe đất Tổ - Chi hội lái xe thành phố Việt Trì”.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Đ.M.V, người đăng tải bài viết trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải thông tin nhằm giúp những người tham gia giao thông biết vị trí lực lượng chức năng để né tránh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ xác định người đăng bài là Đ.M.V. (SN 1990, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định xử phạt Đ.M.V. 7,5 triệu đồng về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích”.

Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí, hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp người khác né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.