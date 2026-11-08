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Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

| | Xã hội

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang xác định, 4.370 tờ tiền Việt Nam, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng là tiền thật, đây là tang vật thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 7/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất giám định số tiền Việt Nam đồng, được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trước đó, đầu giờ chiều 3/11/2026, tại khu vực bờ sông biên giới xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền từ Campuchia vào Việt Nam.

Tang vật gồm 4.370 tờ tiền Việt Nam. Ảnh: CAAG.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4.370 tờ tiền, gồm các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. Sau đó số tiền được gửi trưng cầu giám định để xác định tiền thật hay giả.

Kết quả giám định xác định toàn bộ tờ tiền trên đều là tiền thật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về mang tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ qua biên giới. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt phải thực hiện khai báo hải quan và các thủ tục liên quan theo quy định.

Theo Nhật Huy

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