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Kiểm tra căn nhà lúc 3 giờ sáng, công an bắt Phạm Hồng Thanh SN 1989 và 2 người

| | Xã hội

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 túi nilon trong suốt, hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất ma túy và 01 đoạn ống hút nhựa màu xanh.

Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 03 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại xã Vĩnh Trạch.

Theo đó, ngày 07/11/2026, Công an xã Vĩnh Trạch cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Tính (sinh năm 2003, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang); Nguyễn Thành Hiếu (sinh năm 2005, ngụ ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) và Phạm Hồng Thanh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 02 giờ 15 phút ngày 21/10/2026, Công an xã Vĩnh Trạch nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông N. T. L, thuộc ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch.

Các đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an An Giang

Đến khoảng 03 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Thành Hiếu có 05 đối tượng gồm: Trần Trung Tính, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thành Hiếu, H. H. Đ (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch) và N.T. A. T (sinh năm 1999, ngụ xã Vĩnh Trạch) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 túi nilon trong suốt, hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất ma túy và 01 đoạn ống hút nhựa màu xanh.

Qua làm việc, Thanh, Hiếu và Tính thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, Thanh đưa tiền cho Hiếu và Tính mua ma túy từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Vĩnh Trạch bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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