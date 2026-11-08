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Truy nã Nguyễn Thế Duy SN 1990, bất kỳ ai biết thông tin đề nghị báo ngay số điện thoại 0914.363.669

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đang truy tìm Nguyễn Thế Duy (SN 1990) để phục vụ điều tra vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Thanh Xuân vào tháng 3/2026.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 3/2026 tại phường Thanh Xuân, Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thế Duy (SN 1990; nơi thường trú: thôn An Đồng, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) là người có liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Thế Duy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Thế Duy hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thế Duy.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Thế Duy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0914.363.669), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Phạm Trang

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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