XSKG 8/11 - Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang ngày 8 tháng 11

XSKG 8/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSKG 8/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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- XSKG 1/11/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 1/11/2026 có dãy số giải đặc biệt là 426477 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 1/11/2026

- XSKG 25/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 25/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 729510 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 25/10/2026

- XSKG 18/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 18/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 316954 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 18/10/2026

- XSKG 11/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 11/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 667748 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 11/10/2026

- XSKG 4/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 4/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 062977 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 4/10/2026

- XSKG 27/9/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 27/9/2026 có dãy số giải đặc biệt là 713078 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 27/9/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh , An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

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