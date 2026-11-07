Chàng trai An Giang chi 300 triệu cưới cô gái Nepal sau 9 tháng quen biết, dự định ở rể

Trong một mối quan hệ xuyên biên giới, chuyện gặp gỡ và yêu đương đôi khi mới chỉ là bước đầu. Sau những buổi hẹn hò, quyết định kết hôn còn kéo theo hàng loạt thay đổi về nơi sinh sống, ngôn ngữ, văn hóa, công việc và cả mối quan hệ với gia đình hai bên.

Đó cũng là câu chuyện của Hà Văn Vàng (29 tuổi, quê An Giang, chủ kênh YouTube Hà Văn Vàng có 300k người đăng ký) và Sonam Palzom (21 tuổi, đến từ Nepal). Ngày 28/10 vừa qua, cặp đôi Việt Nam - Nepal vừa tổ chức đám cưới ở An Giang sau 9 tháng quen biết.

Hà Văn Vàng và Sonam Palzom

Cô gái Nepal phải lòng chàng trai Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên và đám cưới sau 9 tháng

Đầu năm 2026, Hà Văn Vàng bắt đầu hành trình qua Sri Lanka, Ấn Độ và Nepal để khám phá văn hóa, con người và thực hiện video cho kênh YouTube. Trong thời gian ở Kathmandu (Nepal), anh thường ghé một nhà hàng nơi Sonam Palzom làm việc. Sự xuất hiện của chàng trai Việt cùng chiếc máy quay khiến cô gái Nepal tò mò. Sau khi tìm hiểu kênh YouTube của Vàng, Palzom có thiện cảm với những video của anh chàng.

Trước khi Vàng rời Kathmandu để đến Lumbini (cách nhau khoảng 300km), Palzom chủ động đề nghị chụp chung một bức ảnh kỷ niệm. Nhân dịp này Vàng cũng xin tài khoản MXH của Palzom để gửi ảnh và kiếm cớ cho cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Vàng và Palzom (đầu tiên và thứ 2 từ trái sang) cùng với bạn bè vào tháng 1/2026

Khoảng 1 tuần sau, cô gái Nepal chủ động bày tỏ tình cảm, mong muốn tìm hiểu Vàng nghiêm túc. Dù ban đầu khá bất ngờ và chưa thể hứa hẹn về tương lai, anh vẫn quyết định đón nhận mối quan hệ này.

Chỉ 2 tuần sau, Palzom nghỉ việc tại nhà hàng, thu xếp hành lý rời Kathmandu đến Lumbini sống cùng bạn trai. Cô hỗ trợ Vàng trong công việc quay video, phiên dịch khi anh đi trao quà và cùng anh trải nghiệm cuộc sống tại Nepal. Đến tháng 7/2026, khi Vàng trở về Việt Nam làm việc, Palzom tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng anh.

Ngày 28/10, sau 9 tháng kể từ bức ảnh đầu tiên, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại An Giang. Hôn lễ có khoảng 400 khách mời, chi phí hơn 300 triệu đồng. Nhà trai chuẩn bị 6 mâm sính lễ gồm trầu cau, bánh trái và 1,5 cây vàng để đón dâu. Do khoảng cách địa lý và những vấn đề về thủ tục giấy tờ, mẹ Palzom không thể sang Việt Nam tham dự. Đại diện nhà gái có người chú từng nuôi dưỡng cô từ nhỏ và 2 chị gái.

Chú và 2 chị gái của Palzom, bố mẹ Vàng cùng với cặp đôi tại đám cưới

Đám cưới được tổ chức theo phong tục truyền thống Việt Nam, đồng thời có những nghi thức mang màu sắc Nepal. Gia đình Palzom mang những chiếc khăn khata trắng từ quê nhà sang, lần lượt choàng lên cổ các thành viên gia đình chú rể như lời chúc phúc và thể hiện sự tôn kính. Cô dâu mặc trang phục truyền thống Nepal trong ngày trọng đại.

Đám cưới của cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý cũng như lời chúc phúc từ cư dân mạng vì tình cảm đẹp đẽ, dễ thương. Hiện tại, cặp đôi đang trong thời gian đi nghỉ tuần trăng mật tại Phú Quốc.

Vợ chồng thỉnh thoảng phải dùng Google Dịch để nói chuyện, dự định sang Nepal sống

Quyết định kết hôn sau 9 tháng quen biết có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu một cặp đôi đã có đủ thời gian để hiểu nhau. Chia sẻ về chuyện này, Hà Văn Vàng cho rằng thời gian không phải là thước đo duy nhất của một mối quan hệ. Điều quan trọng nằm ở những trải nghiệm mà hai người cùng đi qua, cách họ đối xử với mọi người và phản ứng trước những hoàn cảnh khác nhau.

Trong thời gian ở Nepal, Vàng và Palzom đã cùng sinh hoạt, làm việc, đi nhiều nơi và tham gia các hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những trải nghiệm này giúp anh quan sát được tính cách của bạn gái, đặc biệt là cách cô quan tâm đến mọi người, chia sẻ trách nhiệm và thích nghi với môi trường xung quanh.

Một trong những điều khiến Vàng tin tưởng Palzom là quyết định rời Kathmandu để đến Lumbini đồng hành cùng anh. Với nam YouTuber, hành động ấy cho thấy sự nghiêm túc của cô đối với mối quan hệ. Bản thân anh cũng chủ động chia sẻ về hoàn cảnh, công việc và những dự định tương lai để cả hai hiểu rõ về nhau trước khi tiến tới hôn nhân.

“Không có một mốc thời gian cố định nào để xác định hai người đã hiểu nhau đủ hay chưa. Trước khi kết hôn, mỗi người cần hiểu tương đối rõ tính cách, hoàn cảnh gia đình, quan điểm sống, trách nhiệm và những dự định lâu dài của đối phương. Quan trọng hơn, cả hai phải biết chấp nhận những khác biệt và sẵn sàng cùng nhau giải quyết khó khăn.

Tôi nghĩ hôn nhân là là tìm được một người mình có thể tin tưởng, tôn trọng và muốn cùng xây dựng cuộc sống. Với tôi, Palzom là người như vậy” - Vàng nói.

Cặp đôi trong một chuyến du lịch vào tháng 8 vừa qua

Về rào cản ngôn ngữ và văn hóa, Vàng cho biết trước khi đưa Palzom về Việt Nam, anh cũng khá băn khoăn khả năng hòa nhập của vợ với gia đình mình. Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và thói quen sinh hoạt có thể khiến những ngày đầu của cô tại nhà chồng gặp không ít bỡ ngỡ. Bản thân anh cũng lo bố mẹ và Palzom sẽ khó giao tiếp trực tiếp vì không hiểu ngôn ngữ của nhau.

Tuy nhiên, gia đình Vàng đã có thời gian làm quen với con dâu tương lai trước khi cô đặt chân đến Việt Nam thông qua những video trên YouTube và các cuộc gọi video. Vàng thường xuyên kể với bố mẹ về tính cách, gia đình và hoàn cảnh của bạn gái. Nhờ vậy, khi Palzom về nhà, bố mẹ anh đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần và đón nhận cô khá thân thiện. Ở chiều ngược lại, Vàng cũng chủ động chia sẻ với vợ về nếp sống, phong tục và những điề cơ bản trong gia đình Việt Nam.

Về vấn đề ngôn ngữ, thời gian đầu mới tìm hiểu, Vàng hay dùng Google Dịch để nói chuyện với Palzom. Hiện tại, công cụ này chỉ còn được sử dụng trong một số tình huống cần thiết như khi muốn truyền đạt những nội dung dài hoặc khó diễn đạt, còn trong sinh hoạt hàng ngày thì không cần đến nữa.

“Qua thời gian đồng hành cùng nhau, cả hai đã dần hiểu cách diễn đạt và thói quen của đối phương. Tôi nghĩ ngôn ngữ là một rào cản có thể khắc phục nếu mọi người thực sự muốn gần gũi nhau. Đôi khi, sự quan tâm và những hành động chân thành còn giúp mọi người hiểu nhau trước cả khi có thể nói chuyện thật lưu loát” - Vàng bày tỏ.

Với bố mẹ Vàng và những người xung quanh, việc giao tiếp cũng không quá khó khăn. Palzom đã biết một chút tiếng Việt còn bố mẹ Vàng cũng dần quen với những từ ngữ đơn giản, cử chỉ và hành động để trò chuyện với con dâu.

Đám cưới của cặp đôi có sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình 2 bên

Trong thời gian tới, cặp đôi dự định sẽ ở Việt Nam và sau Tết Nguyên đán 2027 thì sang Nepal. Chàng trai An Giang cũng xác định mình sẽ phải làm quen lại với môi trường sống, ngôn ngữ, các thủ tục cần thiết và cách vận hành công việc tại quê hương của vợ.

Tuy nhiên, nam YouTuber không xem việc nhờ vợ hỗ trợ trong những khía cạnh mình chưa quen thuộc là sự phụ thuộc theo nghĩa tiêu cực: “Việc nhờ vợ hỗ trợ trong những khía cạnh mình chưa quen thuộc là điều rất bình thường. Cũng giống như khi Palzom mới sang Việt Nam, tôi là người hỗ trợ cô ấy thích nghi với cuộc sống tại đây. Tuy nhiên, đó không phải là sự phụ thuộc theo nghĩa tiêu cực.

Trong hôn nhân, có những giai đoạn người này sẽ hỗ trợ người kia nhiều hơn, tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Điều quan trọng là cả hai cùng có trách nhiệm, cùng đóng góp và không xem sự hỗ trợ của đối phương là điều hiển nhiên” .

Trước khi chuyển đi, cả hai sẽ chuẩn bị các vấn đề liên quan đến giấy tờ cư trú, tài chính, nơi ở và kế hoạch công việc. Về phía mình, Vàng cũng tiếp tục học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống tại Nepal để chủ động hơn khi sinh sống lâu dài. Dù xác định sẽ có những thử thách, anh không xem việc chuyển đến quê vợ là bắt đầu lại từ con số 0. Vàng cho biết mình vẫn có thể mang theo kinh nghiệm, công việc và những gì đã tích lũy để cùng Palzom xây dựng cuộc sống mới.

Cô dâu được nhận quà cưới của gia đình theo văn hóa Việt Nam

Cô dâu chú rể cùng 2 chị gái nhảy múa theo văn hóa Nepal