Lưu Văn Minh SN 1967 chuyển khoản 7.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Huệ SN 1981: Công an xác minh, rà soát giao dịch

Ngày 4/11/2026, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1981, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ nhận được 7.000.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết. Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Huệ đã chủ động đến Công an xã Thần Khê trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Khê nhanh chóng tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Lưu Văn Minh (SN 1967, trú tại thôn Minh Đức, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi xác minh và liên hệ với các bên liên quan, Công an xã Thần Khê đã hỗ trợ chị Huệ hoàn trả đầy đủ 7 triệu đồng cho anh Minh.

Công an xã Thần Khê hỗ trợ người dân hoàn trả lại số tiền do chuyển nhầm tài khoản.



Dù giá trị không quá lớn, việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền không thuộc về mình của chị Huệ là hành động đáng trân trọng. Thay vì im lặng hoặc tự ý sử dụng khoản tiền bất ngờ nhận được, chị đã lựa chọn cách ứng xử trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng tài sản của người khác.

Bên cạnh đó, việc Công an xã Thần Khê kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ các bên hoàn tất việc trao trả tiền cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua vụ việc, Công an xã Thần Khê khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Người nhận không nên tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển trả cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh những rủi ro và vi phạm pháp luật phát sinh.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên)



