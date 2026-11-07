Human Act Now: Biến khát vọng người trẻ thành sức mạnh tạo tác động

Từ một người muốn đóng góp đến một người có năng lực tạo tác động

Thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển với tốc độ chưa từng có. Sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo và những tiến bộ công nghệ đang mở ra những khả năng mới, đồng thời cả những thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, những vấn đề của cộng đồng và đất nước ngày càng cần sự tham gia của nhiều bên, nhiều thế hệ và nhiều nguồn lực. Trong hành trình ấy, thế hệ trẻ có thể trở thành một lực lượng quan trọng với sức sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng với những thay đổi mới.

Giới trẻ hôm nay bước vào đời với bầu nhiệt huyết căng tràn và khát khao được làm điều có ích cho cộng đồng. Thế nhưng, giữa khát vọng tươi đẹp ấy và năng lực tạo ra tác động thật sự vẫn luôn tồn tại một khoảng trống vô hình.

Họ đang thiếu gì giữa một thời đại chuyển động không ngừng? Đó là cơ hội được chạm vào những bài toán thực tiễn, là phương pháp và công cụ quản trị để bền bỉ đi đường dài, và là một điểm tựa nguồn lực đủ vững vàng để nuôi dưỡng các sáng kiến non trẻ. Họ đang cần một môi trường thực sự tin tưởng trao quyền, những hình mẫu đi trước soi đường, và những "đề bài thật" từ đời sống để rèn giũa bản lĩnh.

Đó chính là nơi Human Act Now tìm thấy sứ mệnh của mình. Không dừng lại ở những phong trào hay chiến dịch ngắn hạn, Human Act Now được dựng xây như một không gian hợp lực rộng lớn - nơi người trẻ được lắng nghe, trao trọn niềm tin và thực sự bước vào lộ trình trưởng thành từ chính những va chạm thực tế. Ở đó, khát vọng riêng của từng người được tiếp sức để trở thành năng lực dẫn dắt; những người trẻ giàu tri thức và nhiệt huyết tìm thấy nhau trong một mạng lưới chung, cùng tiếp nối hành trình của thế hệ đi trước và viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước.

Human Act Now chọn tập trung vào giá trị cốt lõi: Người trẻ sẽ nhận được gì khi đồng hành cùng hệ sinh thái này? Lời đáp được mở ra trọn vẹn qua hành trình 6 bước: Gặp gỡ – Học hỏi – Trải nghiệm – Hành động – Kết nối – Tạo tác động.

1. Gặp gỡ: Tìm hình mẫu để định hướng vai trò

Một cuộc gặp với chuyên gia, nhà lãnh đạo, người làm dự án hay một người trẻ đang trực tiếp giải quyết vấn đề xã hội có thể mở ra một cách nhìn mới: một bài toán cụ thể được nhận diện ra sao, một giải pháp được hình thành thế nào và một cá nhân có thể đóng vai trò gì trong quá trình đó.

Human Act Now hướng tới quy tụ những cá nhân tiêu biểu, những người tiên phong, chuyên gia và những người đã tạo dấu ấn trong nhiều lĩnh vực. Họ không chỉ là hình mẫu để người trẻ hướng tới, mà còn có thể trở thành người truyền cảm hứng, cố vấn, trao truyền kinh nghiệm và mở ra cơ hội. Từ câu chuyện thực tế của họ, các vấn đề của đất nước trở nên sống động, rõ nét. Người trẻ không chỉ được truyền cảm hứng, mà quan trọng hơn, họ nhìn thấy cách người đi trước giải bài toán và nhận ra được vai trò của bản thân.

Sau 3 mùa Human Act Prize tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến vì cộng đồng, Human Act Now được khởi động

2. Học hỏi: Từ cảm hứng đến năng lực biết cách hành động

Có mong muốn đóng góp chưa đủ để tạo ra một dự án có hiệu quả. Người trẻ cần biết cách xác định vấn đề, tìm giải pháp, huy động nguồn lực, phối hợp với những người khác và đánh giá kết quả.

Vì vậy, giá trị của một hệ sinh thái tạo tác động không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức, mà ở khả năng đưa kiến thức đến gần những tình huống thực tế.

Thông qua các không gian đối thoại, chia sẻ và kết nối, người trẻ có cơ hội học hỏi từ chuyên gia, những người đi trước và các dự án đang vận hành. Những kinh nghiệm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa “muốn làm” và “biết cách làm”, đồng thời hình thành tư duy nhìn vấn đề từ nhu cầu thực tế của cộng đồng thay vì chỉ từ góc nhìn cá nhân.

3. Trải nghiệm: Chạm vào vấn đề thật thay vì chỉ quan sát

Năng lực chỉ thực sự được hình thành khi tri thức được kiểm chứng trong thực tế. Một giải pháp có thể hợp lý trên giấy nhưng chưa chắc phù hợp với hoàn cảnh của cộng đồng. Một vấn đề có thể được nhìn nhận rất khác khi người trẻ trực tiếp đến địa phương, gặp người dân, quan sát điều kiện thực tế và hiểu nhu cầu của những người chịu tác động.

Bởi vậy, trải nghiệm không chỉ là "được tham gia". Đó là quá trình người trẻ đi thực địa, tiếp xúc cộng đồng, quan sát, đặt câu hỏi, kiểm chứng và điều chỉnh cách nhìn của mình về một vấn đề.

Human Act Now hướng tới kết nối với các trường học, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức xã hội để nhận diện những bài toán đang cần giải quyết, từ đó chuyển chúng thành những cơ hội để người trẻ nghiên cứu, thực địa, đề xuất, thử nghiệm và triển khai giải pháp.

Khi đó, người trẻ không còn chỉ học về tạo tác động, mà bắt đầu hiểu một bài toán từ bên trong.

Và chính trải nghiệm thực tế giúp họ nhận ra một điều quan trọng: muốn tạo ra thay đổi, trước hết phải hiểu đúng điều cần thay đổi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình (phải) trao giải hạng mục Dự án Bền vững tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025

4. Hành động: Trao trách nhiệm để người trẻ trưởng thành

Điểm khác biệt giữa một ý tưởng và một sáng kiến tạo tác động nằm ở khả năng biến ý tưởng thành hành động. Người trẻ không chỉ được khuyến khích mà còn được trao cơ hội đảm nhận một phần việc có trách nhiệm và tạo ra kết quả cụ thể.

Human Act Now hướng tới việc ghi nhận năng lực qua chính hành trình hành động: người trẻ đã làm gì, tạo ra kết quả gì và được người hướng dẫn, đơn vị tiếp nhận đánh giá ra sao. Những kết quả đó trở thành cơ sở để họ tiếp tục nhận những nhiệm vụ khó hơn, mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và cống hiến.

5. Kết nối: Hợp lực cá nhân và nguồn lực tập thể

Năng lực của mỗi người chỉ tạo ra tác động lớn hơn khi được đặt trong một mạng lưới có thể cùng hành động. Một người trẻ có thể có ý tưởng, một người khác có chuyên môn, doanh nghiệp có nguồn lực, trường đại học có tri thức, địa phương có bài toán thực tế, tổ chức xã hội có kinh nghiệm triển khai và công nghệ có thể mở ra một cách làm mới. Vì vậy, kết nối không chỉ là gặp gỡ, mà là đưa đúng người, đúng sáng kiến và đúng nhu cầu đến với nhau.

Ngày hội Human Act Now mở ra một không gian để người trẻ, các cá nhân, tổ chức và những nguồn lực đang sẵn sàng đóng góp cùng gặp nhau; nơi những dự án, sáng kiến được giới thiệu, những nhu cầu được nhìn thấy và những cơ hội hợp tác có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện.

Khi đó, người trẻ không phải tự giải quyết một vấn đề lớn một mình. Họ học cách tìm đúng người, kết nối đúng nguồn lực và cùng nhau giải quyết đúng bài toán.

6. Tạo tác động: Từ một kết quả đến một thế hệ tiếp nối

Tác động không chỉ nằm ở kết quả của một dự án đơn lẻ, mà ở khả năng tạo ra thêm người hành động, thêm nguồn lực và thêm những thế hệ tiếp nối. Hành trình trong hệ sinh thái, vì thế, hướng tới ba tầng tác động đan xen vào nhau. Đầu tiên là kết quả, khi một sáng kiến được triển khai đến nơi đến chốn và giải quyết một vấn đề cụ thể của cộng đồng. Tiếp đó là lan tỏa, khi giải pháp ấy được biết đến, được chia sẻ và nhân rộng sang những địa bàn khác, để ngày càng nhiều người cùng bước vào hành động. Và bền vững nhất là tiếp nối, khi những người trẻ trưởng thành từ chính hành trình ấy sẵn sàng nhận những nhiệm vụ lớn hơn, dẫn dắt người khác, trao lại tri thức, kết nối nguồn lực và mở ra cơ hội cho thế hệ đi sau. Human Act Now mở ra không gian để hiện thực hóa hành trình đó.

Bảng Vinh danh Human Act Now là một không gian ghi nhận và tiếp sức cho những dự án, mô hình và sáng kiến đã bắt đầu tạo ra những chuyển biến tích cực cho cộng đồng, nhưng vẫn cần thêm cơ hội, nguồn lực và sự đồng hành để phát triển xa hơn tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, Bảng Vinh danh mở ra một không gian để những nỗ lực đang tạo tác động được nhìn thấy - lan tỏa - kết nối - tiếp sức, từ đó có thêm cơ hội hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô và gia tăng giá trị cho cộng đồng.

Human Act Now: Hợp lực để kiến tạo thế hệ trẻ hành động vì đất nước

Một thế hệ kiến tạo không chỉ cần khát vọng, mà cần được đặt vào những bài toán thật, việc thật và nhìn được kết quả thật. Khi người trẻ được trao đúng bài toán, chuẩn bị đúng năng lực và kết nối với đúng nguồn lực, mỗi hành động có thể trở thành một đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

Đó là vai trò Human Act Now hướng tới, hợp lực các nguồn lực xã hội, kết nối tri thức, sáng kiến, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng giải quyết những bài toán thực tế, đồng thời kiến tạo một thế hệ trẻ có năng lực và cơ hội để hành động vì đất nước.

Hãy cùng đón chờ những hoạt động mới của Human Act Now và cùng tiếp sức để những người trẻ có khát vọng được trao cơ hội, được trao nguồn lực và được bước vào những bài toán lớn hơn của Việt Nam.