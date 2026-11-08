Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hỏa hoạn tại quán karaoke Nữ Hoàng ở Thành Phố Đồng Nai

| | Xã hội

Quán karaoke Nữ Hoàng - Queen nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Bình Phước, TP Đồng Nai) bốc cháy vào chiều 8/11.

Tối 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai phối hợp cùng Công an phường Bình Phước vẫn đang tiếp tục xử lý vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Nữ Hoàng.

Lực lượng chức năng xử lý đám cháy vào tối 8/11. (Ảnh: Quang Phạm)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân, nhân viên quán karaoke phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút nên hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khói lửa bốc lên dữ dội lúc hơn 16h cùng ngày. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai và công an địa phương đã có mặt xử lý vụ việc. Nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường.

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Lực lượng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai phương án tiếp cận đám cháy, kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc. (Ảnh: Quang Phạm)

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh hiện trường để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tiết, bảo đảm an ninh trật tự. Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, vào tối 5/8, chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cũng xảy ra cháy lớn; lửa bốc cháy mạnh thiêu rụi hàng loạt kiot, hàng trăm người được huy động cứu hỏa.

Chợ Biên Hòa nằm bên trục đường Nguyễn Văn Trị (phường Trấn Biên). Đây là ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất bậc nhất tại khu vực trung tâm TP Biên Hòa cũ; tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Chợ thu hút đông đảo người dân đến giao thương mỗi ngày.

Theo BẢO LINH

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau Nổi bật

Công an đề nghị 700 chủ phương tiện mang biển số sau sớm nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 700 chủ phương tiện mang biển số sau sớm nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Tiết lộ vị trí CSGT để tài xế né chốt, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Tiết lộ vị trí CSGT để tài xế né chốt, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

17:52 , 08/11/2026
Nói lời sau cùng, Mr Pips xin được kết hôn trong tù

Nói lời sau cùng, Mr Pips xin được kết hôn trong tù

17:44 , 08/11/2026
Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

16:59 , 08/11/2026
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

16:20 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên