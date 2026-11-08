Hỏa hoạn tại quán karaoke Nữ Hoàng ở Thành Phố Đồng Nai

Tối 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai phối hợp cùng Công an phường Bình Phước vẫn đang tiếp tục xử lý vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Nữ Hoàng.

Lực lượng chức năng xử lý đám cháy vào tối 8/11. (Ảnh: Quang Phạm)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân, nhân viên quán karaoke phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút nên hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khói lửa bốc lên dữ dội lúc hơn 16h cùng ngày. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai và công an địa phương đã có mặt xử lý vụ việc. Nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường.

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Lực lượng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai phương án tiếp cận đám cháy, kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc. (Ảnh: Quang Phạm)

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh hiện trường để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tiết, bảo đảm an ninh trật tự. Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, vào tối 5/8, chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cũng xảy ra cháy lớn; lửa bốc cháy mạnh thiêu rụi hàng loạt kiot, hàng trăm người được huy động cứu hỏa.

Chợ Biên Hòa nằm bên trục đường Nguyễn Văn Trị (phường Trấn Biên). Đây là ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất bậc nhất tại khu vực trung tâm TP Biên Hòa cũ; tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Chợ thu hút đông đảo người dân đến giao thương mỗi ngày.