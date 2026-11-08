Đại úy công an lao xuống sông cứu người đàn ông nhảy cầu tự tử

Ngày 8/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, một cán bộ Công an phường Tam Phước vừa kịp thời cứu sống người đàn ông nhảy xuống sông tại khu vực cầu Hóa An, phường Biên Hòa.

Đại úy Đoàn Châu Khanh (áo phao) cứu kịp thời người đàn ông có ý định tự tử.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/11, Đại úy Đoàn Châu Khanh - cán bộ Công an phường Tam Phước (Công an TP. Đồng Nai), trong lúc ghé thăm nhà bạn ở khu vực gần cầu Hóa An đã phát hiện một người đang chới với giữa dòng sông, có dấu hiệu đuối nước.

Không chút do dự, Đại úy Khanh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, mặc áo phao cứu hộ rồi lao xuống dòng nước để cứu người. Giữa dòng nước chảy xiết, anh Khanh bơi ra tiếp cận, dìu và kéo nạn nhân vào bến thuyền gần đó, đưa lên bờ an toàn.

Nhờ được cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định. Sau khi được trấn an, người này cho biết tên N. V. Th. (SN 1999), quê tỉnh Gia Lai, hiện tạm trú tại phường Nhà Bè, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, do buồn chuyện gia đình, anh Th. đã bắt xe ôm đến khu vực cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông với ý định tự tử.

Sau khi cứu người, Đại úy Đoàn Châu Khanh đã đưa anh Thịnh về nhà và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Hành động nhanh trí, dũng cảm của Đại úy Đoàn Châu Khanh đã góp phần cứu sống một người trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.