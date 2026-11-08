Tất cả người dân có khách sạn, nhà nghỉ lưu ý quy định liên quan mức phạt lên tới 20 triệu đồng sắp được áp dụng

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 20/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Đáng chú ý, Điều 14 của nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Cụ thể, theo quy định, các khách sạn, nhà nghỉ phải kiểm tra một trong những loại giấy tờ tùy thân của khách gồm: thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú đối với người nước ngoài, cùng các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân, có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp. Như vậy, khi tiếp nhận khách, các cơ sở lưu trú cần kiểm tra giấy tờ phù hợp để xác định thông tin nhân thân, phục vụ việc quản lý khách theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Một điểm đáng chú ý khác là cách xử lý khi khách không có giấy tờ tùy thân. Cụ thể, theo Nghị định 392/2026/NĐ-CP, trường hợp khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí khách vào phòng nghỉ, cơ sở kinh doanh phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Điều này đồng nghĩa với việc khách không mang theo giấy tờ tùy thân không mặc nhiên bị từ chối bố trí phòng. Tuy nhiên, cơ sở lưu trú phải thực hiện trách nhiệm thông báo cho cơ quan công an theo đúng quy định.

Việc điều chỉnh các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở kinh doanh.

Không kiểm tra, lưu trữ đầy đủ thông tin khách có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Bên cạnh quy định sửa đổi về giấy tờ tùy thân có hiệu lực từ ngày 15/11, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú còn phải đặc biệt lưu ý những chế tài xử phạt liên quan đến việc kiểm tra và quản lý thông tin khách hàng.

Theo điểm v khoản 3 Điều 15 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, lưu trữ thông tin của khách đến lưu trú và người đến thăm khách lưu trú theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Đáng chú ý, theo Điều 5 của nghị định, mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt dành cho cá nhân. Như vậy, tổ chức vi phạm có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trong khi đó, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh được áp dụng mức phạt như đối với cá nhân, tương ứng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Như vậy, cùng một hành vi không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, lưu trữ thông tin khách, mức xử phạt có sự khác biệt tùy theo chủ thể vi phạm.

Ảnh minh họa

Đối với người đang kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Cơ sở không chỉ cần chú ý thông tin của khách thuê phòng mà còn phải thực hiện trách nhiệm quản lý thông tin người đến thăm khách đang lưu trú theo quy định.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ thời điểm áp dụng các văn bản. Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định khung phạt nói trên đã có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Trong khi đó, Nghị định 392/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, sửa đổi nội dung về giấy tờ tùy thân và cách xử lý trường hợp khách không có giấy tờ.

Do đó, mức phạt 20 triệu đồng không phải chế tài mới được ban hành từ ngày 15/11, mà là mức xử phạt hiện hành các cơ sở kinh doanh cần lưu ý khi thực hiện quy định sửa đổi.

Chủ khách sạn, nhà nghỉ cần lưu ý những gì để tránh bị xử phạt?

Ngoài trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, khách sạn, nhà nghỉ còn có nghĩa vụ thông báo lưu trú cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật về cư trú. Theo thông tin từ Bộ Công an, việc thông báo lưu trú phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp khách đến sau 23 giờ, việc thông báo phải hoàn thành trước 8 giờ sáng hôm sau.

Người dân và cơ sở kinh doanh có thể thực hiện thông báo qua điện thoại, phương tiện điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc các hình thức được pháp luật cho phép. Trách nhiệm thông báo lưu trú là nghĩa vụ riêng, không đồng nghĩa với việc chỉ cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách là đã hoàn thành mọi thủ tục.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, các cơ sở kinh doanh cần phân công nhân viên phụ trách việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin và thông báo lưu trú, nhất là trong những ca làm việc ban đêm hoặc thời điểm đông khách.

Đối với khách nước ngoài, cơ sở lưu trú còn phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo các quy định riêng về quản lý xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các cơ sở cần bảo đảm thông tin khách hàng được thu thập, lưu trữ đúng quy định và không tự ý sử dụng dữ liệu cá nhân của khách vào những mục đích không liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý.